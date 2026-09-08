بولكا.. ولد المعلمة ..وعاشق الكلاب.. وصديق الإيطالية

في مدينة بلوك البولندية، وتحديدًا في 4 أكتوبر 1999، أبصر البولندي مارسين بولكا، حارس مرمى نيوم الأول لكرة القدم، النور ليبدأ رحلة لم تكن مرسومة الملامح في بلد لا يعرف عن حراسة المرمى الكثير من الأساطير الحديثة، لكن الطفل الذي ولد هناك لم يمكث طويلًا في مسقط رأسه، إذ انتقلت عائلته وهو في سنواته الأولى إلى بلدة فيشوجرود الصغيرة، تلك البلدة التي لا يتجاوز عدد سكانها 2500 نسمة، والواقعة على بُعد 70 كيلومترًا عن العاصمة وارسو، وهناك قضى مارسين معظم سنوات طفولته بين أزقة بلدة هادئة يعرف فيها الجميع بعضهم بعضًا، ولم تكن الشهرة أو الأضواء جزءًا من ذلك العالم الصغير الذي نشأ فيه.

عاشت عائلة بولكا حياة بسيطة بعيدة عن صخب الإعلام، فوالدته تعمل معلمة للغة الألمانية، وهي اللغة التي حاول مارسين تعلمها في طفولته قبل أن يتجه لاحقًا إلى تعلم لغات أخرى ارتبطت بمحطات مسيرته، أما تفاصيل والده ومهنته فلم يفصح عنها اللاعب علنًا، وظلَّت حياته العائلية بعيدة عن الأضواء بقرار شخصي منه، لكن ما كشفه بولكا في أحد أحاديثه هو أنَّ موهبة حراسة المرمى لم تكن غريبة عن عائلته، إذ قال عن ذلك ذات مرة «نضحك لأنَّ الأمر أصبح تقليدًا، فجدي كان حارس مرمى، وعمي كذلك، والآن أنا»، في إشارة إلى أنَّ قوامه الطويل وبنيته الجسدية القوية التي تجاوزت 198 سنتيمترًا جاءت موروثة من عائلة عرفت حراسة المرمى قبله بجيلين.

بدأ مارسين ممارسة كرة القدم وهو في الثامنة من عمره، حين التحق بنادي ستيجني فيشوجرود المحلي، وسرعان ما لفت الانتباه بمهاراته وقوامه الذي دفع مدربيه إلى إشراكه في فرق لاعبين أكبر منه سنًا بعامين أو ثلاثة أعوام، وكان أول من اكتشف موهبته هو ماريك برزوزوفسكي، الجار القريب من عائلته الذي عمل مدربًا له في تلك المرحلة، وحين حصل برزوزوفسكي على وظيفة في أكاديمية إسكولا فارسوفيا، وهي أكاديمية كرة قدم في وارسو كانت ترتبط رسميًّا بنادي برشلونة الإسباني، قرَّر اصطحاب الطفل مارسين معه، على الرغم من أنه لم يكن يدرب فئته العمرية تحديدًا، وظلَّ يقله ذهابًا وإيابًا بين فيشوجرود ووارسو حتى يتمكن من التدرب هناك، وكان عمر مارسين وقتها 11 عاما فقط.

لم يمر وقت طويل حتى وصلت أخبار الحارس الشاب إلى مسامع القائمين على الكشف عن المواهب في أوروبا، فسافر ريكارد سيجارا، الذي يعمل اليوم مدربًا لحراس مرمى نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، إلى وارسو خاصة لاختبار مارسين، ولم يكتفِ بتقييم مهاراته الفنية فحسب، بل حرص على التعرف عليه كشخص أيضًا قبل اتخاذ أي قرار بشأنه، وبعد أيام قليلة من ذلك اللقاء بدأت الأبواب الكبرى تنفتح أمام الحارس الشاب، إذ خضع لتجربة مع نادي برشلونة الإسباني في مارس 2016، وترك انطباعًا جيدًا لدى المسؤولين هناك، لكن النادي الكاتالوني اكتفى بعرض اختبارات إضافية بدلًا من عقد رسمي، وفي الشهر التالي خضع لتجربة مماثلة مع نادي تشيلسي الإنجليزي، وكان هنريكي هيلاريو، مدرب حراس مرمى تشيلسي وقتها، هو مَن أقنعه بقبول العرض الإنجليزي، وسافرت والدته برفقته لهذه التجربة تحديدًا بناءً على طلب من برزوزوفسكي نفسه الذي أراد أن تشهد بأم عينها إنجاز ابنها، وفي صيف 2016 انتقل مارسين بولكا رسميًّا إلى صفوف تشيلسي وعمره 16 عامًا فقط.

خلال أعوامه في تشيلسي حقق بولكا مع فرق الفئات العمرية والفريق الأول عدة إنجازات، منها التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 18 عامًا في أول موسم له هناك، ثم الفوز بلقب الدوري الأوروبي مع الفريق الأول موسم 2018ـ2019، والوصول إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم نفسه، لكن وصول الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا بصفقة قياسية بلغت 80 مليون يورو أغلق أمامه أبواب المشاركة الأساسية، فانتقل بولكا في صيف 2019 إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد حر وعمره 19 عامًا فقط.

كان توقيعه لذلك العقد بمثابة الصدمة الإيجابية الأولى في مسيرته المالية، إذ تجاوزت قيمته مليون يورو صافية سنويًّا، على الرغم من أنَّه كان يشغل مركز الحارس الثاني أو الثالث في تشكيلة النادي الباريسي، وحقق مع سان جيرمان عدة ألقاب أبرزها الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الرابطة الفرنسية، والسوبر الفرنسي، ووصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019ـ2020، لكن مشاركاته الفعلية على أرض الملعب اقتصرت على مباراتين فقط طوال فترة وجوده هناك.

ولإيجاد فرص أكبر للمشاركة، أعير بولكا إلى نادي كارتاخينا الإسباني خلال موسم 2020ـ2021، ثم إلى نادي شاتوروه الفرنسي في العام التالي، ثم إلى نادي نيس الفرنسي على سبيل الإعارة في موسم 2021ـ2022، وفي صيف 2022 انتقل بشكل نهائي إلى نيس مقابل 2 مليون يورو، وهناك بدأت مسيرته الحقيقية تتشكل بعيدًا عن مقاعد الاحتياط، إذ تفوَّق تدريجيًّا على الحارسين والتر بينيتيز وكاسبر شمايكل، وأصبح الخيار الأول لحراسة عرين الفريق، وسجَّل أرقامًا لافتة في نظافة الشباك خلال مشاركاته في الدوري الفرنسي، ونجح في التصدي لعدة ركلات جزاء خلال أكثر من موسم، وقاد نيس للوصول إلى نهائي كأس فرنسا موسم 2021ـ2022.

وفي 21 نوفمبر 2023 خاض مارسين بولكا أولى مبارياته مع منتخب بولندا الأول في مواجهة تجريبية أمام لاتفيا انتهت بفوز بولندا بهدفين دون رد، وكتب حينها عبر حسابه الشخصي أنَّه حقق أحد أحلامه بارتداء شعار النسر البولندي، وأصبح مرشحًا لحراسة عرين منتخب بلاده في المحافل المقبلة.

على الصعيد الشخصي، ارتبط مارسين بولكا منذ عام 2022 بعلاقة عاطفية مع الإيطالية إكرام سلام، وهي عارضة أزياء من أصول مغربية ولدت في مدينة تورينو الإيطالية وتدرس علم النفس، وأعلن الثنائي عن علاقتهما للجمهور في يونيو 2023، وعاشا معًا في مدينة نيس الفرنسية على الساحل اللازوردي قبل أن ينتقلا معًا إلى السعودية عقب توقيع بولكا عقده مع نيوم، ويربي الثنائي كلبًا صغيرًا من فصيلة سبيتز يحمل اسم تايسون، ولم يعلن الثنائي حتى الآن عن إنجاب أي أطفال.

لم يكن الطريق نحو نيوم سهلًا تمامًا، فبعد أشهر قليلة من انتقاله تعرض بولكا في سبتمبر 2025 لإصابة قطع في الرباط الصليبي للركبة أبعدته عن الملاعب قرابة سبعة أشهر، ولم يشارك خلال الموسم الماضي سوى في ست مباريات فقط، لكنه عاد هذا الموسم بقوة ليصبح الخيار الأول لحراسة عرين نيوم.

وفي مباراة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي أمام الهلال، قدَّم مارسين بولكا واحدة من أبرز مبارياته منذ وصوله إلى السعودية، إذ انتهت المواجهة بفوز نيوم بهدفين دون رد، ونجح بولكا في التصدي لخمس كرات محققة من لاعبي الهلال جميعها جاءت من داخل منطقة الجزاء، من بينها تصديه لتسديدة محمد كنو، وحافظ على نظافة شباكه طوال 90 دقيقة، لتكون تلك الخسارة الأولى للهلال بعد سلسلة من 47 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري السعودي، وتُوّج بولكا رسميًّا بجائزة رجل المباراة، وحصل بحسب موقع «سوفاسكور» على تقييم بلغ 9.3 من 10، وهو الأعلى بين لاعبي المباراة، ليرفع نيوم رصيده إلى 12 نقطة ويتقدم مؤقتًا إلى المركز الرابع، بينما حافظ الهلال على صدارة الترتيب مؤقتًا برصيد 15 نقطة على الرغم من الخسارة.