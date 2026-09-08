آنج: لا نحتاج إلى صفعات.. وانتظروا نتيجة عملنا

أكد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، على أهمية الانتصار على أبها، الأربعاء، وتجاوز آثار الهزيمة الأخيرة أمام الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقال بوستيكوجلو خلال المؤتمر الصحافي، الثلاثاء: «من المهم جدًّا أن نفوز في مباراة أبها حتى نتجاوز الإحباط في لقاء الاتحاد. قبل مواجهة الاتحاد أخذت جائزةً، ونحن لم نتلقَّى صفعةً. خسرنا المباراة لأننا لعبناها في البداية ببطءٍ، ثم إننا لا نحتاج إلى أي صفعاتٍ، وإن فزنا غدًا، فسنصبح الأول في الدوري».

وردًّا على سؤال «الرياضية» حول جاهزية الفريق، أجاب المدرب: «لعبنا ست مبارياتٍ، وخسرنا واحدةً منها فقط. حتى المباراة التي خسرناها، حصلنا فيها على فرصٍ كثيرةٍ، لكنَّنا لم نستغلها! سعيدٌ جدًّا بما يقدمه الفريق حاليًّا، ونبحث عن الأفضل».

واختتم آنج حديثه بالقول: «من اليوم الأول لي في النصر وجدت دعمًا من كل العاملين في النادي للظهور بشكلٍ مميَّزٍ. نحن نعمل يدًا واحدةً، وستظهر نتيجة عملنا في المستقبل».

ويستقبل النصر فريق أبها، الثلاثاء، في الرياض ضمن الجولة السادسة من البطولة.