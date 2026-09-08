العطوي: الهجوم لا يقلقني.. ونملك المواهب

أبدى خالد العطوي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ في المباراة أمام الدرعية، الأربعاء، ضمن سادس جولات دوري روشن السعودي.

وذكر العطوي في المؤتمر الصحافي، الثلاثاء: «مباراة الدرعية مهمةٌ، ونطمح إلى تحقيق الفوز بنقاطها، خاصَّةً أنها تُجرى على ملعبنا ووسط جماهيرنا».

وتطرَّق مدرب الفتح إلى انتقال سعيد باعطية للأهلي، واصفًا الخطوة بأنها طبيعيةٌ في عالم الاحتراف، متمنيًا له التوفيق في مشواره الجديد، وقال: «هناك مواهبُ في النادي يمكن أن تسدَّ النقص مثل عبد العزيز السويلم، وواثقٌ في العناصر التي نملكها. إن شاء الله يكون الفوز حليفنا أمام الدرعية».

وعن موقف المصابين في الفريق قبل لقاء الدرعية، أجاب العطوي: «ننتظر التقارير الطبية بشأن إصابتَي بواتينج ومروان سعدان».

وردَّ مدرب الفريق الأحسائي على سؤالٍ بشأن تسجيل فريقه هدفًا واحدًا فقط في الجولات الخمس الماضية من الدوري بالقول: «لست قلقًا على الفريق من الناحية الهجومية. الفريق يسير بمنظومةٍ فنيةٍ واحدةٍ».

وأشار العطوي إلى أن مشاركة علي الحسن والمغربي حسام الصادق، المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق، خلال مواجهة الدرعية ستُحدَّد بناءً على جاهزيتهما الفنية.