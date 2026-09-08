إنريكي: نقدم بداية موسم كارثية

ذكر الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، أن فريقه يعيش بدايةَ موسمٍ كارثيةً من حيث النتائج بعد سلسلةٍ من التعادلات والهزائم خلال الأسابيع الأخيرة لبطل فرنسا وأوروبا.

وقال إنريكي قبل مواجهة حامل اللقب في الموسمين الماضيين لدوري أبطال أوروبا فريقَ سلوفان براتيسلافا السلوفاكي: «إذا تحدَّثنا فقط عن النتائج، فهي بداية موسمٍ كارثي، لكن بوصفي مدربًا، أسعى إلى تقييم كل ما يحدث على أرض الملعب. هناك أمورٌ يجب تحسينها، لكننا نستحقُّ نقاطًا أكثر».

ويعود آخر انتصارٍ لباريس سان جيرمان إلى 12 أغسطس عندما أحرز كأس السوبر القارية على حساب أستون فيلا الإنجليزي «2ـ1».

ومنذ ذلك الحين، خسر الفريق أمام لانس في كأس الأبطال المحلية 0ـ1، وتعادل مع رين وليل 2ـ2، كما سقط أمام موناكو 1ـ2، الجمعة، في الدوري الفرنسي.

وأضاف المدرب الإسباني: «يجب أن نُظهر للاعبين هوامش التحسُّن الصغيرة التي نملكها. لم يحالفنا الحظ كثيرًا عندما سدَّد المنافسون على مرمانا، فالأهداف التي استقبلناها كانت جميلةً جدًّا».

وتابع: «في نهاية الموسم سيتحقَّق التوازن، ويجب أن نُحسِّن فاعليتنا، لكن أيضًا قدرتنا على الحفاظ على التركيز طوال المباراة». مشدِّدًا على أنه «يمارس الضغط على لاعبيه طوال الوقت».

واختتم إنريكي حديثه بالقول: «الماضي هو الماضي، ولا يهمني. يجب تجديد الأداء. الجميع يريد اللعب ضدنا، لذا علينا الخروج من منطقة الراحة، وإعادة ابتكار أنفسنا كل يوم».