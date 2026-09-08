حمد الله يغيب أمام الهلال

يمتدّ غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم، إلى مباراة «سكري القصيم» مع الهلال، السبت المقبل، ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي.

وغاب اللاعب أمام الحزم، الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة، بداعي إصابة في العضلة الخلفية، تحتاج إلى فترة علاج لمدة سبعة أيام، وفق منشور لحساب النادي في «إكس».

وتعرض المغربي لهذه الإصابة خلال المباراة السابقة أمام الفتح، السبت الماضي، التي خيَّم عليها التعادل السلبي.

وفي حال اكتمال التعافي خلال فترة العلاج المقدَّرة، سيلحق حمد الله بمواجهة التعاون مع النهضة العماني، 16 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

ويخوض اللاعب موسمه الأول مع التعاون، الذي انضم إليه عبر نافذة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من الشباب.

وارتدى قميص الفريق في ست مباريات، وسجل ثلاثة أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.