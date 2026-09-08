3 تغييرات اتحادية.. وريوس أساسيّا

أجرى الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ثلاثة تغييرات على تشكيلته الأساسية أمام الفيحاء، الثلاثاء، في سادس جولات دوري روشن السعودي مقارنة بالقائمة التي بدأت مواجهة النصر الماضية.

وتضمنت التغييرات دخول كلٍّ من محمد العبسي حارس المرمى، والصربي كارلو سيمتش، والكولومبي ريتشارد ريوس، بدلًا من الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، وأحمد الجليدان ومختار علي، الغائبين عن اللقاء بداعي الإصابة.

ويعاني الجليدان من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى، ومختار من إصابة في العضلة الضامة اليمنى، بينما تعرض رايكوفيتش لتمزق في عضلات جدار البطن من الجهة اليمنى، حسبما كشف عنه النادي الجداوي في حسابه على منصة «إكس» قبل ساعتين من مباراة الفيحاء المقررة على ملعب الإنماء في جدة.

ويشارك الكولومبي ريوس أساسيًّا للمرة الأولى بعد أن لعب بديلًا في لقاء الكلاسيكو ضد النصر الذي كسبه فريقه 2ـ1.

في المقابل، فضَّل المدرب الألماني الاعتماد على ثمانية لاعبين أساسيين للمباراة الثانية على التوالي، وهم: حسن كادش، البرتغالي دانيلو بيريرا، فارس عابدي، الهولندي ستيفن بيرجوين، السنغالي ديون لوبي، الجزائري حسام عوَّار، أحمد الغامدي، النيجيري جورج إلينيخينا.

ويدخل الاتحاد الخامس بـ 11 نقطة مواجهة الفيحاء صاحب المركز الـ 11 بخمس نقاط، طامحًا في المحافظة على سجله الخالي من الخسارة للمباراة السادسة على التوالي.