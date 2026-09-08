الأهلي يطبق خطة جديدة.. والقادسية يستبدل القحطاني برايندرز

يتبنّى الهولندي مارينو بوشيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أسلوبًا فنيًّا جديدًا أمام القادسية، الثلاثاء، ضمن سادس جولات دوري روشن السعودي، بالاعتماد على لاعب دفاعي وحيد في وسط الملعب.

وللمرة الأولى خلال الموسم الجاري يكتفي المدرب بالفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب الوسط الدفاعي، فقط دون وجود زياد الجهني أو الأوكراني أرتيم بوندارينكو.

وبعد انتهاء إيقافه مباراة للطرد، يعود المدافع التركي ميريح ديميرال إلى الخط الخلفي الذي غادره محمد سليمان بكر إلى مقاعد البدلاء.

ويقف السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، خلف رباعي الدفاع المكوَّن من ريان حامد وديميرال والبرازيلي روجر إيبانيز وسعد بالعبيد.

ويجمع الوسط بين أتانجانا والأرميني إدوارد سبيرتسيان، فيما يضم خط الهجوم البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو وفراس البريكان والبرازيلي ويندرسون جالينو والإنجليزي إيفان توني.

وتجلس تسعة أسماء محلية على مقاعد البدلاء، بينهم عناصر هجومية مثل صالح أبو الشامات وعبد الله رديف.

على الجانب الآخر، يعود الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب الوسط، إلى تشكيل القادسية، فيما تحوَّل زميله الجناح محمد القحطاني إلى مقاعد البدلاء.

وباستثناء هذا التبديل، لم تطرأ أي تعديلات أخرى على تشكيل المباراة الماضية التي فاز فيها الفريق على الدرعية 2ـ0 في غياب رايندرز لظرف أسري حسبما أوضح النادي يومها.

ويبدأ القادسية المباراة بالبلجيكي كوين كاستيلس، حارس المرمى، وأمامه ثلاثي الدفاع الأوروجوياني جاستون ألفاريز والإسباني ناتشو فيرنانديز وجهاد ذكري.

ويشغل محمد أبو الشامات مركز الظهير الأيمن المتقدم، ويحاذيه على الجهة اليسرى الغاني كريستوفر بونسو باه.

ويتمركز الألماني جوليان فايجل في الوسط أمام الخط الخلفي، وبرفقته رايندرز ومصعب الجوير، فيما يتقاسم الأدوار الهجومية المكسيكي خوليان كينيونيس والإيطالي ماتيو ريتيجي.

وحصل الأهلي على تسع نقاط من خمس مباريات، فيما نال القادسية 12 نقطة من عدد المباريات ذاته.