الاتحاد يفقد رايكوفيتش أمام الفيصلي والشمال

يفقد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم جهود الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، في المباراتين المقبلتين أمام الفيصلي والشمال القطري، بسبب الإصابة، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

واستبعد الحارس الصربي من قائمة مواجهة الفيحاء، الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، نظير الإصابة، وسيمتد غيابه عن لقاء الفيصلي، الجمعة المقبل، في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، إضافة إلى مباراة الشمال القطري، الإثنين المقبل، في الجولة الأولى من منافسات مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعاني رايكوفيتش من تمزق في عضلات جدار البطن من الجهة اليمنى، حسبما أظهرته الفحوص الطبية التي خضع لها، الثلاثاء.

وأوضح النادي الجداوي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن الصربي بدأ برامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي دون الكشف عن مدته، لكن المصادر أوضحت أن عودته إلى التدريبات الجماعية ستكون بعد فترة التوقف المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج.

وحمي رايكوفيتش عرين «النمور» خلال سبع مباريات في مختلف المسابقات، الموسم الجاري، واستقبل خمسة أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.