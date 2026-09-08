«الجذاع» تنطلق بـ38 شوطا والجوائز تلامس 7 ملايين

تنطلق منافسات فئة «الجذاع»، ثالث الفئات المعتمدة في مهرجان ولي العهد للهجن 2026، على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، الأربعاء، عقب اختتام منافسات فئتي «الحقايق» و«اللقايا».

وخصصت اللجنة المنظمة لفئة «الجذاع» 38 شوطًا تنظم يومي الأربعاء والخميس، بمجموع جوائز مالية تبلغ 6 ملايين و980 ألف ريال، وسط مشاركة ملاك الهجن من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تبدأ منافسات اليوم الأول بالفترة الصباحية بتنظيم 15 شوطًا عامًا لفئتي «البكار والقعدان»، بجوائز تبلغ 90 ألف ريال لكل شوط، توزع على أصحاب المراكز العشرة الأولى، ليصل مجموع جوائز الفترة إلى 1.35 مليون ريال.

وتقطع المطايا مسافة خمسة كيلومترات في كل شوط، بإجمالي 75 كيلومترًا خلال الفترة الصباحية، فيما يتراوح الزمن التقريبي لقطع المسافة لفئة «الجذاع» في ميدان الطائف بين سبع وثماني دقائق للشوط الواحد.

وتجري النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري، بجوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال.

ويأتي المهرجان ضمن جهود الاتحاد السعودي للهجن لتطوير رياضة سباقات الهجن، وتعزيز حضورها الثقافي والاقتصادي، واستدامة الموروث المرتبط بها.