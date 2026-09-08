سانجاري: قلبي اختار القادسية

وصف الفرنسي مامادو سانجاري، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، انتقاله إلى دوري روشن السعودي بالخطوة المهمة في مسيرته، مؤكدًا أنّ اختياره القادسية جاء عن قناعة بقدرة النادي على منحه فرصة التطور والمشاركة على أعلى مستوى.

وقال لـ«الرياضية» سانجاري ذو الأصول المالية: «بعد تجربتي مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، اتخذت قرار مغادرة أوروبا والقدوم إلى السعودية، وكان القرار نابعًا من القلب، اخترت القادسية لأنه أحد الأندية الكبيرة في السعودية، وأنا سعيد جدًا بوجودي هنا».

وأضاف: «أعتقد أنّ القادسية يمنح اللاعبين الشباب الكثير من فرص المشاركة ووقت اللعب، وبما أنني لاعب شاب، أرى أن النادي هو المكان الأنسب بالنسبة لي لمواصلة التطور والتعلم واللعب على أعلى مستوى».

وأوضح المهاجم الشاب أنّ تجربتيه مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي أسهمتا بشكل كبير في تطويره، وأوضح: «ساعدتني التجربتان كثيرًا، سواء على مستوى كرة القدم أو على المستوى الشخصي، واليوم أعتقد أنني قادر على الاستفادة مما تعلمته وتوظيفه في مسيرتي مع القادسية». وعن طموحاته مع القادسية، أجاب سانجاري: «القادسية نادٍ طموح جدًا، ويسعى دائمًا إلى التقدم والمنافسة على الألقاب، منحوني الثقة بالتعاقد معي، وسعيد جدًا بوجودي هنا، وأتمنى أن أتمكن من مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه».

وكشف سانجاري عن أنّه كان يتابع الدوري السعودي قبل وصوله، قائلًا: «كنت أتابع الدوري السعودي بالفعل، وأشاهد بعض المباريات من وقت إلى آخر، خاصة بعد قدوم كريستيانو رونالدو، الذي جذب اهتمام الكثير من الناس إلى الدوري السعودي».

وعمّا ينتظره جمهور القادسية منه، قال المهاجم الشاب: «سأقدم كل ما لديّ على أرض الملعب من أجل الفريق وزملائي والجماهير، أنا لاعب معطاء، أبذل الكثير من الجهد وأحاول مساعدة فريقي بأقصى ما أستطيع».

واختتم سانجاري حديثه بالتأكيد على أنّ طموحه مع القادسية يتجاوز خوض تجربة جديدة، قائلًا: «أنا اليوم لاعب في القادسية وسعيد جدًا بوجودي هنا، صحيح أنه نادٍ طموح، وطموحي هو الفوز بالألقاب معه، وأتمنى أن نتمكن من تحقيق ذلك».