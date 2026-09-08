«روشن» تدخل ترشيحات الكرة الذهبية.. وميسي يقترب من رونالدو

ظهر دوري روشن السعودي في القائمة الأولية للاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، التي صدرت الثلاثاء، بحضور المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه من النصر، والمكسيكي خوليان كينيونيس من القادسية.

وسيعلن عن الفائز بالجائزة الـ 70، التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» يوم 26 أكتوبر المقبل في حفل تاريخي يُنظم للمرة الأولى في لندن العاصمة البريطانية، تكريمًا للأسطورة الإنجليزية ستانلي ماثيوز، أول من تُوج بها عام 1956.

كما ظهر دوري روشن بالدولي المغربي ياسين بونو «الهلال» للمرة الثانية، بعد 2023 والدولي السنغالي إدوارد ميندي من الأهلي، ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى.

وكان بونو حقق المركز الثالث 2023 خلف الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز والبرازيلي إيدرسون.

وإلى جانب بونو وميندي يتنافس على الجائزة البلجيكي تيبو كورتوا والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز والإسبانيان أوناي سيمون ودافيد رايا.

وحصل الظهير المغربي الدولي أشرف حكيمي على بطاقة الترشح ليصبح العربي الوحيد في القائمة، فيما حضر مواطنه أيوب بوعدي والجزائري إبراهيم مازة ضمن قائمة «أفضل لاعب شاب».

ويُعد الإسبان الأكثر ظهورًا في القائمة الأولية بستة أسماء، بعد تألقهم وتتويجهم بكأس العالم، وهم: لامين يامال وباو كوبارسي ورودري وفابيان رويس ومارك كوكوريّا وفيران توريس.

وجاءت فرنسا في المركز الثاني بخمسة لاعبين: عثمان ديمبيلي وكيليان مبابي ومايكل أوليسيه وويليام ساليبا ودايوت أوباميكانو. ثم البرتغالي بأربعة، وهم: برونو فرنانديز ونونو مينديز وجواو نيفيش وفيتينيا.

وشاركت إنجلترا بجود بيلينجهام وهاري كين وديكلان رايس. والبرازيل بالعدد نفسه: جابرييل ماجالهايس وماركينيوس وفينيسيوس جونيور. أما الأرجنتين فقدمت ليونيل ميسي، صاحب الكرات الذهبية الثماني، ولاوتارو مارتينيز.

ويُعد هذا الترشيح الـ 17 لميسي، ما يضعه في المركز الثاني للأكثر ظهورًا في القائمة خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي «18» والمتوج بالجائزة خمس مرات. ويأتي خلفهما الإيطالي باولو مالديني بـ 13، لكنه لم يفز بها حتى اعتزاله.

ويتنافس الإسباني ميكل أرتيتا مع مواطنيه لويس إنريكي وأوناي إيمري ولويس دي لا فوينتي والبلجيكي فنسان كومباني على جائزة أفضل مدرب.

وللمرة الأولى منذ 2022 تغيب الإسبانية أيتانا بونماتي، نجمة برشلونة والأكثر تتويجًا بلقب أفضل لاعبة «3»، عن قوائم الترشيحات بعد أن فازت بالجائزة في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

لكن عوضًا عن ذلك ضمن القائمة ثماني لاعبات من برشلونة، بينهن أليكسيا بوتياس، الفائزة بالجائزة 2021 و2022، التي رحلت صوب «لندن سيتي لايونيسز» الصيف الجاري.

ومرت جائزة الكرة الذهبية بعدة منعطفات تاريخية، حيث كانت تمنح فقط للاعبين الأوروبيين محليًا خلال الفترة من 1956 إلى 1994، الأمر الذي يفسر عدم فوز أساطير كروية بها، مثل البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييجو مارادونا.

وكان التحول الأكبر في 2007 عندما باتت الجائزة لا تشترط الجنسية أو النطاق الجغرافي، ما سمح لليونيل ميسي بالفوز بها للمرة الثامنة وهو يمثل إنتر ميامي الأمريكي في 2023.

وبالنسبة لمعايير الفوز كان التصويت يعتمد على أداء اللاعب خلال العام الميلادي بالكامل «من يناير إلى ديسمبر». ولكن بدءًا من 2022، استبدل بالموسم الرياضي الأوروبي من أغسطس إلى يوليو من العام التالي، لتصبح الجائزة أكثر توافقًا مع فترات التنافس الفعلي لمعظم الدوريات في العالم.

وفي 2018، استحدث جائزة جديدة، لأفضل لاعبة، وكانت أدا هيجربيرج، مهاجمة ليون الفرنسي، صاحبة أول تتويج، متفوقة على الدنماركية بريندا هاردير، نجمة فولفسبورج الألماني.