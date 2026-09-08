«سبوتلايت» يستضيف رواد ومستثمري القطاع السياحي

افتتح عقيل الشيباني، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، بالنيابة عن أحمد الخطيب، وزير السياحة، الثلاثاء، النسخة الافتتاحية لمعرض سوق السفر العالمي «سبوتلايت» في الرياض، والمستمر إلى الخميس المقبل.

ويستضيف المعرض قادة ورواد القطاع السياحي والمستثمرين وشركاء السفر الدوليين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى الشركات السياحية السعودية، لتسليط الضوء على الوجهات والتجارب والفرص التجارية الجديدة في جميع أنحاء السعودية.

وتستعرض الهيئة السعودية للسياحة في مشاركتها عبر جناح «روح السعودية» مجموعة من المواقع والفعاليات السياحية المتنوعة من جميع أنحاء السعودية، بما في ذلك المعالم الثقافية والفعاليات الترفيهية والوجهات البحرية، إضافة لعدد من الوجهات السياحية الجديدة.

كما يُمكّن الجناح شركاء منظومة السياحة السعودية في القطاع الخاص من اللقاء بقادة قطاع السياحة والمستثمرين الدوليين، لاطّلاعهم على أحدث المنتجات والعروض السياحية في السعودية.

وشهد اليوم الافتتاحي مشاركة واسعة من المسؤولين في قطاع السياحة العالمي، كما يتيح معرض سوق السفر العالمي «سبوتلايت» فرصًا متعددة لشركات السياحة السعودية للقاء بالمهتمين بالسفر والسياحة، وتطوير العلاقات التجارية، واستكشاف فرص تطوير منتجات وبرامج سياحية جديدة.

ومن جهته، قال عقيل الشيباني، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة: «يسعدني أن أبدأ مسيرتي رئيسًا تنفيذيًا للهيئة السعودية للسياحة في وقت تستضيف فيه السعودية النسخة الافتتاحية من معرض سوق السفر العالمي سبوتلايت في الرياض، الذي يتيح الفرصة للقاء بشركائنا الدوليين، والعمل معًا على تحويل الطلب السياحي المتنامي إلى فرص مستدامة».

وأضاف: «يواصل القطاع السياحي في السعودية النمو بشكل استثنائي في ظل الظروف غير المتوقعة في النصف الأول من 2026، فقد حقق الإنفاق السياحي المحلي نموًا بنسبة خمسة في المئة على أساس سنوي، ما يعكس عمق واستقرار السوق السياحي المحلي، وتأكيدًا على ثقتنا المستمرة بالقطاع».

وتشارك الهيئة السعودية للسياحة ممثلة بالهوية الرسمية للسياحة السعودية «روح السعودية» في عدد من الحوارات والاجتماعات القيادية مع الجهات المعنية بقطاع السياحة، وتأتي مشاركة الهيئة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز العلاقات مع شركاء السفر والسياحة الدوليين، والتعريف بالوجهات السياحية السعودية، وتحويل الاهتمام العالمي بالقطاع إلى شراكات تجارية فاعلة تعزز من نمو واستدامة القطاع.