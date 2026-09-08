الاتفاق والفيصلي يكرران سيناريو 2018

كرر فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، وضيفه الفيصلي سيناريو موسم 2017-2018، بعدما تعادلا دون أهداف، الثلاثاء، على ملعب «إيجو»، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وسجلت المواجهة التعادل السلبي الثاني في تاريخ لقاءات الفريقين ضمن دوري المحترفين، بعد أن انتهت مواجهتهما في الدور الثاني من موسم 2017-2018، وتحديدًا في الجولة الـ18، بالنتيجة ذاتها.

وألغى عبد الله الحربي، حكم المباراة، هدفًا للفيصلي سجله البرازيلي فلافيو عند الدقيقة 14 بداعي التسلل، فيما صنع الفريق عدة محاولات هجومية خلال الشوط الأول، دون أن ينجح في استثمارها، لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، اضطر الإسكتلندي جاك هيندري، مدافع الاتفاق، إلى مغادرة الملعب عند الدقيقة 56 بداعي الإصابة، ليحل عبد الله مادو بدلًا منه. وتكرر المشهد في صفوف الفيصلي عند الدقيقة 77، بخروج الكاميروني كريستيان باسوجوج مصابًا، ودخول عبد العزيز البيشي بدلًا منه، قبل أن تستمر السلبية حتى صافرة النهاية.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 10 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارتين، فيما وصل الفيصلي، صاحب المركز قبل الأخير، إلى النقطة الثالثة من ثلاثة تعادلات ومثلها من الهزائم.

وتواجه الفريقان 21 مرة في دوري المحترفين، حقق الاتفاق الفوز في تسع منها، مقابل ستة انتصارات للفيصلي، فيما حضر التعادل في ست مواجهات.