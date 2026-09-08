بالأسرع.. الحزم يخطف نقاط التعاون

تغلب فريق الحزم الأول لكرة القدم على ضيفه التعاون بهدف دون رد، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الأول في الرس ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، الثلاثاء.

ويدين الحزم بالفوز إلى لاعبه الغيني أبوبكر باه، الذي سجل هدف المباراة الوحيد بعد مرور ثلاث دقائق فقط على صافرة البداية، ويعد الأسرع في لقاءات الفريقين تاريخيًا في دوري المحترفين السعودي، وكسر زمن الرقم المسجل باسم روجر مارتينيز، لاعب التعاون، عند الدقيقة 22، خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل 2ـ2 الموسم الماضي، كما تفوق على زميله عبد العزيز الضويحي، الذي سجل عند الدقيقة الرابعة خلال مواجهة أبها في الجولة الأولى من الموسم الجاري.

ويعد هذا الانتصار الثاني للحزم خلال مواجهات الفريقين مقابل خمسة انتصارات للتعاون، فيما حضر التعادل بين الفريقين خلال ست مباريات.

ورفع الحزم رصيده إلى ثماني نقاط من انتصارين ومثلهما خسارة وتعادل، بينما بقي التعاون عند ثلاث نقاط، بعدما تلقى الخسارة الثالثة خلال الموسم الجاري.

ويحل الحزم ضيفًا على الأهلي، الجمعة المقبل، وبعدها بـ24 ساعة يستقبل التعاون نظيره الهلال، لحساب الجولة السابعة من «روشن».