أمام الفتح.. بولبينة يدخل خيارات الدرعية

وضع البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، مهاجمه الجزائري عادل بولبينة ضمن حساباته في قائمة مواجهة الفتح، الأربعاء ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن المدرب البرتغالي اختار الجزائري بولبينة في القائمة التي غادرت إلى الأحساء، الثلاثاء، ما يعني أنه سيكون ضمن خياراته في لقاء الفتح بعد غيابه عن مباراة القادسية الماضية التي خسرها فريقه 0ـ2.

وخرج بولبينة من مواجهة القادسية بقرار فني من البرتغالي لاج بعد أن شارك أساسيًا في مباراتين سجل في أحدهما هدفًا، وكان في مرمى الاتفاق خلال المباراة التي كسبها الدرعية بثلاثية نظيفة لحساب الجولة الرابعة من الدوري.

واختتم الدرعية تحضيراته بحصة تدريبية تركزت في غالبيتها على النواحي الفنية وتطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يرغب المدرب البرتغالي في انتهاجها أمام الفتح.

ويحتل الدرعية المركز العاشر بـ8 نقاط، بينما يأتي الفتح في المركز الـ15 بـ3 نقاط قبل مباراتهما المقررة على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء.