باباس: وصلنا مرماهم 25 مرة

أكد الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، رضاه عن أداء لاعبيه، مشيرًا إلى أن الأرقام تعكس التطور الذي يعيشه الفريق مقارنة بالموسم الماضي.

وقال باباس عقب التعادل أمام الفيصلي دون أهداف، الثلاثاء: «لا أستطيع أن أطلب أكثر من ذلك من ناحية الأداء، وصلنا إلى مرمى الخصم 25 مرة، بينما وصلوا ثلاث مرات فقط، وخرجنا بشباك نظيفة للمرة الثالثة حتى الآن».

وأضاف: «هناك تطور في الفريق، وإدارة النادي استقطبت لنا العديد من الصفقات، وأصبحنا أفضل من الموسم الماضي. الفريق في الموسم الماضي كان يعتمد على الهجمات المرتدة، وحتى على مستوى الأرقام نحن أفضل حتى الآن».

وعن مواجهة القادسية المقبلة، أوضح المدرب الأسترالي أن ضيق الوقت بين المباريات يقلل فرص إجراء تغييرات فنية كبيرة، وقال: «ليس لدينا وقت كافٍ لتغيير أي شيء فني، لدينا 72 ساعة فقط بين كل مباراة، وعلينا التركيز على الاسترجاع وتجهيز اللاعبين بدنيًا قبل المواجهة، والقادسية لديه مباراة اليوم أيضًا، لذلك الظروف متشابهة بين الفريقين».

وردًا على سؤال «الرياضية» حول سبب مقارنته وضع الاتفاق الحالي بالموسم الماضي، أجاب باباس: «لم أقل هذه الأمور من باب المقارنة، الأرقام هي التي تتحدث، وما قصدته أيضًا يتعلق باستقطابات اللاعبين والنتائج التي حققناها حتى الآن».