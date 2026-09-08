سباق إسبانيا.. برينان ينتزع المرحلة الـ16

فاز البريطاني ماتيو برينان، متسابق فريق فيسما-ليز أبايك، بالمرحلة 16 من سباق إسبانيا ​للدراجات، الثلاثاء، بعد قطع مسافة 181.1 كيلومتر من كورتيجانا إلى بالوس دي لا فرونتيرا على الساحل الجنوبي لإسبانيا.

وأصبح برينان أول متسابق يفوز بأربع مراحل في سباق كبير بمشاركته الأولى منذ الكولومبي فرناندو جافيريا عام 2017.

واحتفظ الدراج الإسكتلندي أونلي من فريق إينيوس، بالقميص الأبيض لأفضل متسابق شاب.

وأشاد البريطاني برينان بزميله فان ⁠آرت لدوره ⁠في توجيهه نحو الفوز قائلًا: «وثقت بفاوت حقًا واتبعت دراجته طوال الطريق. إنه لأمر لا يُصدق أنه يستطيع وضعك في موقع مثالي وسط سباق فوضوي كهذا».

وحافظ الإسباني إنريك ماس على صدارة الترتيب العام، في سعيه لتحقيق أول فوز له بسباق إسبانيا، متقدمًا على النمساوي فيليكس جال والسلوفيني بريموش روجليتش.

وكان المتسابق القادم من مايوركا قد احتل المركز الثاني في أعوام 2018 و2021 و2022، في حين يسعى فريق موفيستار الذي يقود ​له ماس أيضًا إلى تحقيق فوزه ​الأول منذ عام 2016.

وتبدأ المرحلة 17، الأربعاء، على مسار مستوٍ بطول 185 كيلومترًا من دوس إرماناس إلى إشبيلية، ويختتم السباق الأحد المقبل في غرناطة.