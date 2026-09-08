بـ400 مليون.. الخطوط التركية ترعى قميص ليفربول

اشترت الخطوط الجوية التركية حقوق رعاية قميص فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، بدءًا من موسم 2027-2028، حسبما أعلن النادي، الثلاثاء.

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة، لكن هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أفادت بأن مدة العقد خمسة أعوام بقيمة إجمالية 300 مليون جنيه إسترليني «349 مليون يورو».

وبحسب موقع «فاينانس فوتبول» تعد أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد هي صاحبة الرعايات الأغلى لقمصانها بـ 70 مليون يورو سنويًا، بالنسبة للعقود الموقعة قبل 2026.

ويحصل ليفربول بموجب العقد على 60 مليون جنيه سنويًا بزيادة قدرها 10 ملايين من مصرف التجزئة «ستاندرد تشارترد»، الذي يتولى رعاية الجهة الأمامية من قمصان الـ«ريدز» منذ 2010 بحسب «ياهو سبورت».

وتعادل هذه الزيادة السنوية التي حصل عليها ليفربول إجمالي دخل رعاية الجزء الأمامي من قمصان أندية في الدوري الممتاز مثل فولهام وإيفرتون.

تحصل فرق وسط الترتيب على أقل من تلك الزيادة، مثل كريستال بالاس «6.5 مليون» وبرايتون «6 ملايين»، في حين أن أندية أخرى تحتاج إلى أعوام لتقاضي ما يحصل عليه ليفربول في موسم واحد مثل إيبسويتش تاون «3.5 مليون ـ 4 ملايين» ستحتاج إلى رعاية أطقم لمدة تصل إلى 15 عامًا لمطابقة ما سيحصل عليه «الريدز» في موسم واحد.

ويُعتقد أن العقد الجديد لليفربول هو الأكثر ربحية في تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم فيما يخص رعاية صدر القميص فقط، إذ تشمل اتفاقيات أرسنال ومانشستر سيتي مع طيراني الإمارات والاتحاد على التوالي حقوق تسمية الملاعب أيضًا.

وفي فبراير، أعلن ليفربول تحقيق إيرادات قياسية تجاوزت 700 مليون خلال آخر سنة مالية، كما جاء في صدارة أندية الدوري الإنجليزي ضمن تصنيف «ديلويت» لكرة القدم من حيث الإيرادات.

وكان ليفربول أول نادٍ إنجليزي محترف كبير يضع راعيًا على قميصه، عندما ظهر اسم شركة الإلكترونيات اليابانية «هيتاشي» على قميصه عام 1979.

وسيظل «ستاندرد تشارترد» راعيًا للقمصان خلال الموسم الجاري قبل أن يتحول إلى «شريك عالمي» لليفربول بدءًا من موسم 2027.

ويُعتقد أن المفاوضات مع الخطوط الجوية التركية بدأت قبل أن تستحوذ «1892 هولدينجز»، وهو ائتلاف يقوده رجل الأعمال البريطاني من أصل هندي والمليونير أميت باتيا، نائب رئيس ليفربول، على حصة بنحو 38 في المئة من النادي الشهر الماضي.

وقال بن لاتي المدير التجاري للنادي إن شعار الراعي على صدر القميص يحتل مكانة خاصة في تاريخ ليفربول، مضيفًا أن الشراكة ستبنى على «أسس قوية» انطلاقًا من فوز الفريق بنهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة إسطنبول التركية 2005.

من جانبه، قال أحمد أولموشتور، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية: «تجمع هذه الشراكة بين علامتين تجاريتين عالميتين توحدهما قدرتهما على الانتشار الدولي والالتزام بالتميز وإلهام ملايين الأشخاص حول العالم».