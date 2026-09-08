شكوى العمري تعيد مارتينيز مبكرا

استدعى الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز إلى القائمة التي ستواجه أبها، الأربعاء، ضمن سادس جولات دوري روشن السعودي، تحسُّبًا لاحتمالية إبعاد زميله عبد الإله العمري عن التشكيل الأساسي، بعد شعوره بشد عضلي خفيف، الثلاثاء، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وكان مارتينيز غاب عن قائمة مباراة الفريق الماضية أمام الاتحاد استجابة لتوصية الجهاز الطبي بإراحته لمدة أسبوع، نظير معاناته من آلام في الركبة والعضلة الخلفية.

وكان يفترض استمرار غيابه أمام أبها لاستكمال فترة الراحة الموصى بها، لكنه استدعي بعد شكوى العمري، الذي يسعى الجهاز الفني، حسب المصادر، إلى تجنب المجازفة بإشراكه إلا إذا كان مكتمل الجاهزية.

وعلى صعيد التشكيلة، ترجِّح المصادر مشاركة عبد الله الخيبري، لاعب الوسط، تعويضًا للبرتغالي جواو فيليش، صانع اللعب الموقوف بداعي تراكم البطاقات الصفراء، مع دخول أيمن يحيى بدلًا من الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، الذي سيغيب للإصابة.

وخسر الفريق العاصمي مباراته الماضية أمام الاتحاد بنتيجة 2ـ1، بعد بدء الدوري بأربعة انتصارات متتالية.