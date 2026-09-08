دوري الأبطال.. فيلا يكسب بروج بثلاثية

قص فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم شريط الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا بفوز مستحق على مضيفه كلوب بروج البلجيكي 3ـ2، الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الموحدة.

ودخل فيلا بطل «يوروبا ليج» اللقاء باحثًا عن تغيير الصورة التي ظهر بها في بداية الموس بعدما استهله بخسارة مباراة السوبر الأوروبي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي «1ـ2»، قبل أن يكتفي بنقطة من مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيلاقي فيلا، الفائز باللقب القاري في مشاركته الأولى على الإطلاق عام 1982، في هذا الدور كلًا من باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند الألماني وفنربخشة التركي وفيكينج النروجي على ملعبه، وبرشلونة الإسباني وغلطة سراي التركي وسلافيا براج التشيكي خارج الديار.

وبدأ فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري اللقاء بشكل واعد وهدد مرمى مضيفه باكرًا، وتمكن من افتتاح التسجيل بعد أقل من 11 دقيقة بتسديدة مقوسة من قائده الإسكتلندي جون ماكجين، الذي وضع كرة أرضية على يمين الحارس السويسري يان سومر.

وواصل فيلا أفضليته على المجريات، لكن بروج أدرك التعادل من أول فرصة حقيقية له عبر النرويجي هوجو فيليسين بعد عرضية من الإسباني يان فيرجيلي «19».

لكن رد فيلا جاء سريعًا بعد لعبة جماعية وتمريرة من البرازيلي جواو جوميش إلى الأرجنتيني إيميليانو بويندا الذي أطلق الكرة في الشباك «22».

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 44 حين ارتكب سومر خطًأ فادحًا في الخروج من مرماه ومنطقة الجزاء لقطع الكرة أمام السنغالي نيكولاس جاكسون بعد كرة طويلة من منطقة فيلا، فتخطاه لاعب تشيلسي السابق ووضعها في الشباك الخالية.

ومن ركلة جزاء تسبب بها الكونغولي آرون وان-بيساكا بلمسه الكرة في المنطقة المحرمة ونفذها الألماني نيكولو تريسولدي «61»، عاد بروج إلى أجواء اللقاء في الشوط الثاني، لكن هذه العودة لم تكتمل ليتلقى هزيمته الرابعة فقط على أرضه في آخر 23 مباراة أوروبية.

وبهدف سجله الروماني رازفان مارين في الدقيقة 21، حقق أيك أثينا اليوناني بداية عودة موفقة بعد غياب عن المسابقة منذ موسم 2018ـ2019، على حساب ضيفه الوافد الجديد لاسك لينتس النمساوي «1ـ0» الذي حقق عودة مذهلة في الملحق الفاصل، بعدما حول تخلفه ذهابًا أمام سلتيك الإسكتلندي 0ـ4 إلى فوز 5ـ4 بمجموع المباراتين.