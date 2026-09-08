ارتجاج في المخ ينهي موسم تارا

أنهت الأمريكية تارا ديفيزوودهول بطلة الأولمبياد في الوثب الطويل موسمها ​بعد تعرضها لارتجاج شديد في المخ إثر حادث سيارة، ما منعها من التدريب استعدادًا لبطولة العالم لألعاب القوى «ألتيميت» الأسبوع المقبل.

وكشفت الأمريكية البالغ صاحبة الـ 27 عامًا عن تعرضها الأسبوع الماضي للإصابة في ‌حادث تصادم ​وجهًا ‌لوجه ⁠أثناء ​قيادة سيارتها ⁠في طريقها للتدريب.

وكتبت تارا، الحائزة على ذهبية أولمبياد باريس 2024، على مواقع التواصل الاجتماعي: «بعد مناقشة متأنية مع فريقي، قررنا إنهاء موسم 2026. هذا مؤلم حقًا، ⁠أشعر بالحزن وخيبة الأمل ‌والألم من ‌كل ما حدث».

وتجري بطولة «ألتيميت»، البطولة الختامية الجديدة لموسم الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ‌في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر الجاري ⁠في ⁠بودابست.

وتعمل تارا أيضًا كصانعة رئيسية لمحتوى النسخة الأولى من البطولة التي صُممت لتسليط الضوء على أبرز نجوم اللعبة داخل المضمار وخارجه على أمل جذب جماهير أصغر عمرًا لألعاب القوى.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية 10 ملايين دولار هي الأكبر في تاريخ ​ألعاب القوى، ​إذ يحصل كل فائز على 150 ألف دولار.