«أمريكا المفتوحة».. أرينا تقصي بطلة ويمبلدون

نجحت البيلاروسية أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالميًا في تجاوز ​أصعب اختبار لها في البطولة، حيث تغلبت على بطلة ويمبلدون التشيكية ليندا نوسكوفا بنتيجة 7-6 و3-6 و7-6، الثلاثاء لتبلغ نصف نهائي أمريكا المفتوحة للتنس للعام السادس على التوالي.

ولم تخسر أرينا، حاملة ‌اللقب، أي ‌مجموعة قبل مواجهتها للاعبة ​التشيكية ‌المصنفة ⁠السادسة، ​التي سددت ⁠18 إرسالًا ساحقًا وأنقذت سبع نقاط لكسر الإرسال من أصل تسع، لكنها تعثرت وهي متقدمة بكسر للإرسال في المجموعة الأخيرة.

وستواجه أرينا في المباراة التالية الفائزة في ⁠المواجهة الأمريكية الخالصة بين جيسيكا ‌بيجولا وإيما ‌نافارو.

وكسرت لاعبة روسيا البيضاء ​إرسال منافستها ‌في الشوط الثاني، حيث سددت ضربة ‌أمامية قوية في الزاوية لم تحاول ليندا حتى اللحاق بها، لكن التشيكية عادت وكسرت إرسالها بضربتين أرضيتين قويتين ‌من الخط الخلفي في الشوط التاسع.

وانطلقت أرينا لتتقدم بسرعة في ⁠شوط ⁠فاصل بالمجموعة الأولى قبل أن يمنح خطأ مزدوج ليندا التقدم 4-2 في المجموعة الثانية.

لكن أرينا استعادت توازنها لتعادل النتيجة في الشوط الثامن، وظهرت في ​أفضل حالاتها ​في الشوط الفاصل الحاسم، لتنهي المباراة بضربة إرسال ساحقة.