الأربعاء.. الاتفاق يفحص هيندري

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة عن أن الإسكتلندي جاك هيندري، مدافع فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، سيخضع، الأربعاء، لفحوصات طبية دقيقة على موضع إصابته في العضلة الضامة، لتحديد درجتها ومدة غيابه عن الملاعب.

وطبقًا للمصادر ذاتها، تحدد نتائج الفحوصات موقف المدافع الإسكتلندي من المشاركة أمام القادسية في المواجهة المقبلة، إذ ينتظر الجهاز الفني، بقيادة الأسترالي آرثر باباس، التقرير الطبي قبل اتخاذ القرار بشأن إمكانية دخوله التدريبات والاستعانة به في المباراة.

واضطر هيندري إلى مغادرة مواجهة الفيصلي، التي انتهت بالتعادل السلبي 0ـ0 عند الدقيقة 56، الثلاثاء، متأثرًا بالإصابة، ليشارك عبد الله مادو بدلًا منه.