بالسلسلة الأطول.. الاتحاد يخطف نقاط الفيحاء

انتزع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ثلاث نقاط ثمينة في سعيه نحو الاقتراب أكثر من الصدارة بعد فوزه على ضيفه الفيحاء 2ـ1، الثلاثاء، على ملعب الإنماء في جدة ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وافتتح الفريق الجداوي النتيجة عبر النيجيري جورج إلينيخينا «43»، لكن الفيحاء أدرك التعادل بواسطة جيسون ريميسيرو عند الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع للشوط الأول، قبل أن يتمكن المغربي يوسف النصيري من تسجيل الهدف الثاني للاتحاد من ركلة جزاء «68».

وحافظ الاتحاد من خلال هذا الفوز على سجله الخالي من الخسارة أمام الفيحاء للمباراة العاشرة تواليًا «7 انتصارات و3 تعادلات» ممددًا أطول سلسلة دون هزيمة ضد «البرتقالي» في تاريخ مبارياتهما بدوري المحترفين.

وبهذه النتيجة، سجل الفريق الاتحادي انتصاره الثاني تواليًا، رافعًا رصيده إلى 14 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، تلقى الفيحاء الخسارة الثالثة في الموسم الجاري، فتجمد رصيده عند خمسة نقاط في المركز الـ11.