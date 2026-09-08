يوفنتوس يخسر القائد 6 أشهر

خضع مانويل لوكاتيلي، قائد فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم، لعملية جراحية الثلاثاء ستبعده عن الملاعب لأشهر عدة، ليلحق بزميليه التركي كينان يلديز والفرنسي كيفرين تورام.

وأوضح يوفنتوس في بيان الثلاثاء: «بعد إصابته في ركبته اليمنى خلال مباراة الدوري أمام ميلان الأحد، خضع لوكاتيلي الثلاثاء لعملية جراحية لترميم الغضروف الهلالي الخارجي».

وأضاف النادي الأكثر تتويجًا في كرة القدم الإيطالية :«أُجريت العملية بنجاح تام على يد الدكتور برتران سونري-كوتيه، بحضور طبيب النادي ماركو فريسكي، في مستشفى جان ميرموز في ليون، وسيبدأ اللاعب برنامج إعادة التأهيل اعتبارًا من الأربعاء».

ولم يحدد يوفنتوس مدة غياب لوكاتيلي، لكن وسائل إعلام إيطالية أشارت إلى أنه قد يبتعد عن الملاعب لفترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وتعرض لوكاتيلي «28 عامًا» للإصابة خلال تعادل فريقه الأحد على أرضه مع ميلان 1-1 في المرحلة الثالثة من الدوري.

وسينضم لاعب الوسط الدفاعي، الذي خاض 36 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي وسجل ثلاثة أهداف، إلى يلديز وتورام في مركز «جيه ميديكل» الطبي التابع ليوفنتوس.

وتعرض يلديز لكسر في العظم المشطي الخامس لقدمه اليسرى خلال افتتاح الموسم، ومن المتوقع أن يغيب ما بين شهرين وثلاثة أشهر.

أما تورام، فخضع الأسبوع الماضي أيضًا لعملية جراحية في ركبته اليمنى ومن المتوقع أن يستمر غيابه حتى مطلع العام المقبل على الأقل.