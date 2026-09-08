المرة الرابعة على التوالي.. القادسية يكرم وفادة الأهلي

هزم فريق القادسية الأول لكرة القدم منافسه الأهلي في المنطقة الشرقية، للمرة الرابعة على التوالي ضمن مسابقة دوري المحترفين، مكبدًا ضيفه الجدّاوي خسارة بنتيجة 2ـ3، مساء الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، لحساب الجولة السادسة.

وأنهى القادسية الشوط الأول متقدِّمًا بثلاثية نظيفة، ثم قلص الأهلي النتيجة خلال الشوط الثاني، ولم يستطع إدراك التعادل.

وأحرز الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب وسط القادسية، الهدفين الأول والثالث لفريقه في الدقيقة 14 و45+3، وتوسطهما هدف لزميله محمد أبو الشامات، الظهير الأيمن، «د45+1».

وجاء هدفا الفريق الزائر بتوقيع المهاجم الإنجليزي إيفان توني في الدقيقتين 63 و82.

ومنذ انتصار الأهلي على القادسية داخل عقر داره بنتيجة 2ـ1 في 8 مارس 2019، عاد خاسرًا من جميع زياراته التالية إلى ملعب الفريق الشرقاوي في بطولة الدوري.

وخسر المباراتين الأخيرتين بنتيجة واحدة 2ـ3، وقبلهما سقط بـ 0ـ1 و1ـ3.

وانتهت مبارياته الأربع الأخيرة على ملعب القادسية بخسارته، بعد تلقيه هزيمة واحدة فقط خلال زياراته السبع الأولى لمعقل منافسه في الدوري.

وفي المجمل، حقق القادسية انتصاره السادس على الأهلي ضمن بطولة دوري المحترفين، التي استحدثت صيف 2008، مقابل 15 هزيمة، ولم يقع التعادل بينهما مطلقًا.

وارتفع رصيد «بنو قادس» في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي إلى 15 نقطة عقب خمسة انتصارات وهزيمة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند تسع نقاط بعدما انقسمت نتائج مبارياته الست بين الفوز والخسارة.