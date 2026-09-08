رودجرز: الأهلي سجل هدفه ولاعبنا على الأرض

رفض الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، تضخيم مسألة تلقي هدفين بعد التقدُّم بثلاثية أمام الأهلي، واصفًا ما حدث خلال آخر 20 دقيقة من المباراة التي جرت، مساء الثلاثاء، ضمن سادس جولات دوري روشن السعودي، بـ «الأمر الطبيعي».

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال: «النتيجة ممتازة جدًا، والمباراة كانت متقاربة، وعندما تقدمنا كانت لدينا فرصة لمضاعفة النتيجة».

وأضاف: «ما حدث في آخر 20 دقيقة أمر طبيعي في المباريات القوية، خاصة عندما تكون المواجهة متقاربة».

وتابع: «الأهلي حقق بطولة النخبة الآسيوية مرتين، بينما نحن ما زلنا في مرحلة النمو والتطور، ونبني فريقنا خطوة بخطوة».

وعبَّر عن فخره بما قدمه الفريق خلال المباراة، وإعجابه بالأهداف الجميلة التي سجلها لاعبوه على حد تعبيره.

وأردف: «بداية الشوط الثاني كانت قوية، وكان بإمكاننا تعزيز النتيجة، لكنهم سجلوا هدفًا أثناء سقوط أحد لاعبي فريقي».

وزاد: «إيفان توني لاعب كبير، واستفاد من المساحة والثغرة المتاحة أمامه، وتمكن من تسجيل الهدف الأول للأهلي».

وفسر تغييراته قائلًا: «أجريت التبديلات من أجل تجديد طاقة الفريق، وتغيير الجوير كان بهدف إدخال محمد القحطاني، ومنحنا سرعة أكبر في اللعب».

وارتفع رصيد «بنو قادس» في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي إلى 15 نقطة عقب خمسة انتصارات وهزيمة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند تسع نقاط بعدما انقسمت نتائج مبارياته الست بين الفوز والخسارة.