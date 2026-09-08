كاريلي: جزائية الاتحاد ليست صحيحة

شكك البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، في صحة ركلة الجزاء التي سجل منها الاتحاد الهدف الثاني في مباراة الفريقين، الثلاثاء، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وسارت المباراة نحو التعادل 1ـ1، قبل أن يحتسب الحكم فيصل البلوي ركلة جزاء أحرز منها المغربي يوسف النصيري، مهاجم الاتحاد، الهدف الثاني عند الدقيقة 68، ليخطف «النمور» النقاط الثلاث.

وعلق كاريلي على ركلة الجزاء قائلًا في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «في رأي ركلة الجزاء الاتحادية لا تعد ركلة جزاء لأن الكرة هي من ضربت في يد المدافع».

وأضاف المدرب البرازيلي: «كنا نلعب الند بالند أمام فريق كبير مثل الاتحاد، وسيطرنا على الملعب، وفي الشوط الثاني، وصلنا إلى مرمى المنافس، وسنقدم الكثير في المباريات المقبلة».