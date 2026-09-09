فيسينج: النصر أثّر علينا.. وفينالدوم إضافة كبيرة

عبّر الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن سعادته بالفوز على الفيحاء 2ـ1، الثلاثاء ضمن سادس جولات دوري روشن السعودي، واصفًا في الوقت ذاته التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم بالإضافة الكبيرة.

وأوضح فيسينج في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: «كنت أعرف أنها ستكون مباراة صعبة، ولعبنا قبلها بيومين لقاء صعبًا أمام النصر مما أثر علينا».

وأضاف المدرب الألماني: «ما أثر علينا هو الهدف الذي دخل مرمانا نهاية الشوط الأول، وأدينا مباراة طيبة على الرغم من صعوبة المواجهة».

ورد مدرب الاتحاد على سؤال «الرياضية» بشان التعاقد مع الهولندي فينالدوم على الرغم من حاجته إلى جناح، قائلًا: «يهمني أن يلعب اللاعب في أكثر من خانة، ولاعب مثل فينالدوم هو إضافة كبيرة، وتحدثت معه ومسيرته ممتازة».

وعن السر وراء اعتماده على القائمة كاملة بخلاف بعض المدربين الذين يعتمدون على 13 و14 لاعبًا، أجاب: «أؤمن بكافة عناصر الفريق، وأحلل جميع اللاعبين وندرس كافة الخيارات، والجدول صعب لذلك من المهم أن يلعب الجميع».