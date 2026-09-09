سيميوني: لا زلنا في مرحلة البناء

أوضح الأرجنتيني دييجو سيميوني أن فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم لا يزال في طور البناء والتطور، بينما يسعى للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعبه «ميتروبوليتانو»، لكنه واثق من أنه سيتحسن بعد بداية بطيئة للموسم.

وتلقى الفريق هزيمة قاسية أمام أتلتيك بلباو 0ـ3 بعد انهياره في الشوط الثاني خلال مباراته الماضية في الدوري، ليتأخر بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر بعد أربع جولات فقط.

وأثّرت حالة الغموض المحيطة بمستقبل المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز على تحضيرات سيميوني للموسم الجديد، لكن اللاعب لا يزال ضمن صفوف أتلتيكو الذي عزز أيضًا خطه الهجومي بالدولي الكندي جوناثان ديفيد بالإعارة من يوفنتوس الإيطالي.

كما تأثر أتلتيكو بمشاركة تسعة من لاعبيه في فوز إسبانيا بكأس العالم والذي أقيم قبل أقل من شهر على انطلاق الموسم المحلي.

وقال سيميوني عشية مواجهة ليفربول الإنجليزي في الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة الأربعاء: «من المهم جدًا للنادي أن تُلعب المباراة النهائية على ملعب ميتروبوليتانو. أما بالنسبة إلينا، فما زال أمامنا الكثير من العمل إذا أردنا الوصول إلى هذا الموقع المميز».

وأضاف: «نحن نتحسن ونحاول إيجاد إيقاعنا. هناك العديد من اللاعبين الجدد، ووضعية ألفاريز، ووصول ديفيد في نهاية سوق الانتقالات، بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين الذين انضموا متأخرين، تدريجيًا سنجد إيقاعنا».

وكان ألفاريز محل اهتمام من برشلونة، فيما رفض أتلتيكو عرضًا بقيمة 150 مليون يورو من غريمه ريال مدريد للتخلي عنه.

لكن المهاجم السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي لم يبدأ أي مباراة الموسم الجاري حتى الآن، كما واجه انتقادات من جماهير النادي بسبب رغبته في الرحيل.

وقال سيميوني: «ألفاريز يتحسن. لا أعتقد أنه سيكون أساسيًا غدًا، لكنني واثق من أنه قادر على مساعدتنا في مرحلة ما من المباراة».

وكان مشوار أتلتيكو في دوري الأبطال الموسم الماضي بدأ أيضًا في ملعب أنفيلد، حيث خسر 2ـ3 بهدف سجله الهولندي فيرجيل فان دايك في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ما دفع سيميوني إلى دعوة لاعبيه للتحلي بتركيز أكبر لتجنب تكرار ما حدث في بلباو.

وأوضح المدرب الأرجنتيني، الذي بلغ فريقه الدور نصف النهائي الموسم الماضي: «لا أعتقد أن ما حدث في بلباو كان بسبب نقص الحافز، بل بسبب غياب التركيز وفقدان الانتباه».

وختم قائلًا: «نحن قادمون إلى ملعب رائع وفي أجواء مميزة. علينا أن نتعامل مع بداية المباراة على أنها ستكون قوية جدًا منذ اللحظة الأولى».