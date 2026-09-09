بوسيتش: أفكاري تحتاج وقتا أطول في الأهلي

أكد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، حاجته إلى وقت أطول حتى يتمكن من تطبيق أفكاره، منوهًا إلى دور فقدان التركيز في الخسارة أمام القادسية 2ـ3، مساء الثلاثاء، ضمن سادس جولات دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال: «بداية الشوط الأول شهدت تباينًا في مستوى الفريق، وبعد الهدف الأول للقادسية، أضعنا عددًا من الفرص، وفي نهاية الشوط استفاد المنافس من أخطائنا وسجل الهدفين الثاني والثالث، وكان ذلك بسبب فقدان التركيز».

وأضاف: «في الشوط الثاني أجرينا بعض التغييرات، وتمكنا من السيطرة على المباراة، وأظهر اللاعبون شخصيتهم، لكن الحظ والوقت لم يكونا في صالحنا».

وتابع: «كان من المفترض أن يمنحنا الحكم وقتًا بدل ضائع أطول، خصوصًا في نهاية المباراة».

وأشار إلى تأثير عامل ارتفاع الرطوبة بالسلب في المباراة، دون عدّها «سببًا رئيسيًا للخسارة».

وأردف: «نبذل قصارى جهدنا في العمل، وجئت إلى الأهلي قبل بداية الدوري بفترة قصيرة، وأحتاج إلى وقت كافٍ حتى أتمكن من تطبيق أفكاري وخططي مع الفريق».

وأكمل: «لا أعلم كم مباراة خسرنا خلال هذه الفترة، نركز على كل مباراة بشكل منفصل. في مباراة اليوم كانت لدينا فرص، لكنك عندما تواجه فريقًا قويًا تكون التفاصيل مهمة. في مباراة الرياض كنا جيدين من حيث النتيجة والمستوى، لكن لا يمكن المقارنة بين اللقاءين».

وعن مشادة الظهير محمد عبد الرحمن مع زميله الإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة، خلال الشوط الثاني قال: «ما حدث بينهما أمر طبيعي، وسبق لي مشاهدة مثل هذه الأمور وأنا مدرب، وحتى عندما كنت لاعبًا. هذه الأمور تحدث بشكل طبيعي في كرة القدم».

وارتفع رصيد «بنو قادس» في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي إلى 15 نقطة عقب خمسة انتصارات وهزيمة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند تسع نقاط بعدما انقسمت نتائج مبارياته الست بين الفوز والخسارة.