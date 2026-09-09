الفرحة مستمرة

حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم انتصاره الثاني تواليًا بعد تفوقه على ضيفه الفيحاء 2ـ1 خلال المواجهة التي جرت، الثلاثاء، على ملعب الإنماء في جدة ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي تصوير: عدنان مهدلي