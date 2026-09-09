الشباب.. بارتي والعبود يغيبان أمام الخلود

يغيب الغاني توماس بارتي وعبد الرحمن العبود، لاعبا فريق الشباب الأول لكرة القدم، عن مواجهة الخلود، الأربعاء على ملعب نادي الحزم في الرس ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن الجهاز الفني للفريق الشبابي بقيادة الألماني توماس ليتش فضل إراحة بارتي ومنحه مزيدًا من الوقت لاستعادة جاهزيته البدنية بعد معاناته من تجمع دموي في العضلة الخلفية حال دون مشاركته في المباريات الماضية.

وفي المقابل، سمح الألماني ليتش للعبود بعدم الدخول إلى المعسكر الخاص بلقاء الخلود، ومنحه راحة بسبب ظرفه العائلي.

واختتم الفريق الشبابي تحضيراته بحصة تدريبية على ملعبه، الثلاثاء، ووضع من خلالها المدرب الألماني اللمسات الأخيرة على خططه التكتيكية تأهبًا لملاقاة الخلود.

ويحتل الشباب المركز الـ15 بـ3 نقاط 3 تعادلات مقابل خسارتين، دون أن يتمكن من تحقيق أي انتصار بعد مرور خمس جولات من الدوري.