السادس تواليا.. الريال يسقط إنتر بهديتين

حسم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، قمة الجولة الافتتاحية من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه إنتر ميلان 2-1.

وفي مواجهة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي قاده إلى ثلاثية دوري الأبطال والدوري والكأس المحليين عام 2010 قبل أن يتركه في نهاية الموسم لخوض مغامرته الأولى مع ريال، تواصلت عقدة إنتر أمام «الملكي»، الذي حقق فوزه السادس تواليًا على منافسه الإيطالي.

ولم يفز إنتر على ريال في مدريد سوى مرة واحدة من أصل تسع زيارات أوروبية سابقة، وتعود إلى الأول من مارس 1967 بنتيجة 2-0 في إياب ربع نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة، حين وصل إلى النهائي وخسر أمام سلتيك الإسكتلندي، بينما بدأ الفريق الملكي سلسلة انتصاراته على ملعبه في الثامن من أبريل 1981 بثنائية نظيفة.

وسيكون الاختبار التالي لريال إيطاليًا أيضًا، حين يحل في الجولة الثانية ضيفًا على روما الإيطالي في 14 أكتوبر المقبل، فيما يستضيف إنتر كلوب بروج البلجيكي، الذي خسر الثلاثاء أمام ضيفه أستون فيلا الإنجليزي 2-3.

وكان إنتر الطرف الأخطر في بداية اللقاء، واقترب من افتتاح التسجيل عبر الفرنسي ماركوس تورام، لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تألق في مستهل مباراته المئة في المسابقة «4».

وواصل إنتر خطورته وهدد مرمى كورتوا في أكثر من مناسبة، لكن على عكس سير المباراة خطف الفرنسي كيليان مبابي الهدف الأول للريال، وهو الحادي والسبعون له في المسابقة، بعدما وصلته الكرة من المغربي إبراهيم دياز، إثر خطأ فادح من قلب الدفاع الألماني يان بيسيك «14».

وعاد إنتر لتهديد مرمى كورتوا، الذي اضطر للتدخل في مواجهة ركلة حرة نفذها التركي هاكان تشالهان أوغلو «16».

لكن خطأ فادحًا جديدًا، وهذه المرة من الحارس الإسباني جوسيب مارتينيز، الذي أساء استقبال تمريرة سهلة من زميله الفرنسي بنجامان بافار، ما سمح للأوروجوياني فيديريكو فالفيردي بخطف الكرة وتسديدها في الشباك «23».

وغابت بعدها الفرص الحقيقية عن المرميين، لتبقى النتيجة على حالها حتى الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، حين تألق مارتينيز في صد تسديدة مبابي ومتابعة للإنجليزي جود بيلينجهام، قبل أن يتدخل القائم الأيسر لصد متابعة أخرى في اللعبة ذاتها لإبراهيم دياز.

ومن هجمة مرتدة وضعت مبابي في موقف انفراد ضد مارتينيز، تألق الحارس الإسباني في الدفاع عن مرماه خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني «49»، ثم رد إنتر عبر الإنجليزي كورتيس جونز، الذي اصطدم بتألق كورتوا «50».

وبعد مجهود فردي لإبراهيم دياز على الجهة اليمنى، كاد بيلينجهام أن يضيف الثالث، لكن مارتينيز تألق مجددًا وأنقذ فريقه، ثم مرت متابعة المدافع الهولندي دنزل دومفريس، الذي كان يواجه فريقه السابق، فوق العارضة «58»، قبل أن يرد إنتر بتسديدة بعيدة لأليساندرو باستوني صدها كورتوا «63»، ومن بعدها ريال عبر مبابي، لكن الحارس كان على الموعد «67».

ومن عرضية للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، تفوق البرازيلي كارلوس أوجوستو على دومفريس، وحول الكرة في شباك كورتوا «77».

وضغط إنتر في الدقائق المتبقية بحثًا عن التعادل، الذي كاد أن يتحقق لولا تألق كورتوا في مواجهة تسديدة بعيدة من البديل الأرميني هنريخ مخيتاريان «89»، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية.