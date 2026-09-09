تاعرابت يودع الملاعب

أعلن المغربي الدولي السابق عادل تاعرابت اعتزاله عن 37 عامًا، بعد مسيرة طويلة في الملاعب، ولاسيما الأوروبية، انتهت مع نادي الشارقة الإماراتي.

وكتب تاعرابت الثلاثاء عبر حسابه على إنستجرام: «كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي، وقد حان الوقت لإغلاق هذا الفصل».

وأضاف: «كان لكرة القدم دور كبير في حياتي على مدى أعوام طويلة. منحتني ذكريات رائعة، وأتاحت لي لقاء أشخاص مذهلين، وعيش لحظات لن أنساها أبدًا».

وتابع: «إلى كل نادٍ حظيت بشرف تمثيله، من لانس إلى الشارقة، شكرًا لأنكم كنتم جزءًا من قصتي».

وبدأ تاعرابت مسيرته الاحترافية مع لانس الفرنسي الذي لم يحظَ بفرصة اللعب معه كثيرًا «2006-2007»، فانتقل إلى توتنام الإنجليزي «2007-2010» ومنه إلى كوينز بارك رينجرز «2009-2015» حيث لمع اسمه، وسجّل 34 هدفًا وقدّم 41 تمريرة حاسمة في 164 مباراة ضمن مختلف المسابقات، علمًا أنه خاض موسمًا أيضًا بالإعارة مع فولهام «2013-2014».

وحصل لاعب الوسط المغربي على فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع ميلان الإيطالي بالإعارة أيضًا «2014»، قبل انتقاله النهائي إلى بنفيكا البرتغالي «2015-2022» حيث خاض موسمًا بالإعارة مع جنوى الإيطالي «2017-2018».

وبعد مباراته الدولية الـ 30 والأخيرة 2022، انتقل إلى النصر الإماراتي «2022-2025» قبل أن يختم مسيرته مع الشارقة «2025-2026».

كتب تاعرابت: «سيبقى تمثيل المغرب دائمًا في مكانة خاصة في قلبي».

وختم رسالته: «كانت هناك لحظات جميلة، وأخرى صعبة، وأخطاء، وليالٍ رائعة.. كل ذلك كان جزءًا من رحلتي، ولن أغير فيها شيئًا».