سيتي يبدأ مشوار الأبطال بثنائية بورتو

تغلب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، على مضيفه بورتو البرتغالي 2-0 لحساب الجولة الافتتاحية من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

وكان النرويجي إرلينج هالاند مهاجم السيتي على الموعد، بتسجيله ثنائية الفوز رافعًا رصيده إلى 59 هدفًا في 59 مباراة له في المسابقة القارية.



وأحبط هالاند محاولة حارس بورتو ديوجو كوشتا إنقاذ فريقه بعدما تصدى لخمس تسديدات في الشوط الأول، أغلبها خطيرة، خاصة عبر النرويجي، لكنه استسلم أمامه بعد أن ارتقى لعرضية الأرجنتيني إنزو فرنانديز المنتقل حديثًا بصفقة قياسية بلغت 169 مليون دولار من تشيلسي، وحوّل الكرة برأسه إلى زاوية المرمى «47».

وأمّن هالاند بنفسه الفوز بهدف ثانٍ بتسديدة زاحفة إثر تمريرة من البديل الجزائري ريان آيت نوري «90+1».

وبعد شوط أول ضعيف من بورتو الذي بدأ الموسم بطريقة مثالية محققًا العلامة الكاملة في الدوري من خمس مباريات بعد تتويجه بلقب الكأس السوبر المحلية، استيقظ الفريق وشنّ مجموعة هجمات على مرمى ضيفه، خاصة في الدقائق التالية للهدف الذي دخل مرماه.

وارتكزت هجمات سيتي على المرتدات وسط محاولة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا المحافظة على التقدّم بإقحام لاعبَي وسط ومدافعين.