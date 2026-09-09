في 6 جولات.. أبو الشامات يكرر رقمه الأعلى

سجّل محمد أبو الشامات، ظهير أيمن فريق القادسية الأول لكرة القدم، في أول 6 جولات من دوري روشن السعودي فقط ما يعادل مجموع أهدافه طيلة النسخة الماضية من البطولة.

وأحرز أبو الشامات هدفًا في انتصار فريقه بنتيجة 3ـ2 على الأهلي، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من الدوري.

وقبل ذلك، أحرز هدفًا في الشباب ومثله أمام الفيصلي في الجولتين الأولى والرابعة على الترتيب. ووصل عدد أهدافه إلى ثلاثة، بمعدّل هدف واحد كل مباراتين.

وخلال النسخة الماضية لعب الظهير الدولي 31 مباراة وسجل 3 أهداف أيضًا، مدوّنًا أفضل حصيلة تهديفية له في الدوري.

وبعدما عادلها في 6 جولات فقط، بات بإمكانه كتابة رقم أعلى مع تبقي 28 مباراة لفريقه في البطولة.

وفي المجمل، خاض أبو الشامات 68 مباراة ضمن بطولة الدوري على مدى 3 مواسم، شاملة الجاري، وسجل 7 أهداف، وصنع 16 أخرى.