«الغواصات» تغرق في دورتموند.. وبيتيس يقلبها على ليل

استهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم مبارياته في دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا بالفوز الثلاثاء على ضيفه فياريال الإسباني 3-2.

سجل أهداف دورتموند المهاجم الغيني سيرهو جيراسي «80» و«85» من ركلة جزاء، وهدف عكسي للبرتغالي روناتو فيجا «53».

أما ثنائية «الغواصات الصفراء» فكانت من توقيع الأوروجوياني سانتياجو مورينيو «66» وجيراسي بالخطأ في مرمى فريقه «3+90».

وفي مباراة ثانية قلب ريال بيتيس الإسباني تأخره أمام مضيفه ليل الفرنسي المنقوص عدديًا إلى فوز 3-2.

وتقدّم ليل مرتين عبر الياباني أياسي أويدا «12» والبرازيلي أليكساندو «36» بعدما قلّص مارك بارترا الفارق «33».

لكن بارترا عادل النتيجة مجددًا في الشوط الثاني «49» قبل أن يضيف الإيرلندي تروي باروت الثالث للفريق الإسباني «53».

وأكمل ليل اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لقائد المنتخب الفرنسي كيليان نجم ريال مدريد الإسباني «56».