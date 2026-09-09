اليامي لـ«الرياضية»: رفضت ملايين من أجل الناموس.. والصياهد هدفي

رفض الشاعر السعودي هادي اليامي بيع الفردية «حمايا» فئة الوضح بعد وصول سومها إلى أربعة ملايين ريال قبل مشاركته بمهرجان ولي العهد بنسخته الثامنة في الطائف.

وقال لـ«الرياضية»: «رفضت الملايين من أجل المشاركة في الحدث الكبير والحمد لله حصلت على المركز الخامس في أول ظهور لي في عالم الإبل وهذا إنجاز كبير بالنسبة لي، وبصراحة «حمايا» فردية أحبها ولا يمكن التفريط فيها».

وأكد الشاعر السعودي أن الفردية «حمايا» رمانية على المنسب بعير هادي البقمي مشترى، مشيرًا إلى حضورها في مهرجان الملك عبد العزيز بالنسخة الـ 11 في الصياهد.

وأضاف: «انتظروني في الصياهد بشوط الرؤية وضح، وأشواط فردي وضح مفاريد وإن شاء الله تشاهدون فرديات نادرة في ألوان أخرى وراح تحقق إنجازات في أول ظهور لها في الميدان».

وتابع الشاعر السعودي صاحب البيت الشهير «جيتك وأنا ضايق وناقصني فلوس.. ورجعت ناقصني فلوس وكرامة» قائلًا: «الإبل معنا منذ الصغر وعشت معها طويلًا ولكن تجهيزاتي للمزاين منذ عام بدأت في المشتريات والحصول على الفرديات المعروفة وإن شاء الله تشاهدون الزين في مهرجان الملك عبد العزيز في الصياهد».