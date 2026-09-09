هالاند يتغنى ببوعدي: لدينا جوهرة

حصل الدولي المغربي الشاب أيوب بوعدي، لاعب فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، على إطراء كبير بعد أول مباراة خاضها أساسيًا مع ناديه الإنجليزي، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، أبرزها من زميله الهداف النرويجي إرلينج هالاند.

وبعد فوز السيتي على مضيفه بورتو البرتغالي 2ـ0 بهدفي هالاند، قال المهاجم الفتاك عن بوعدي البالغ 18 عامًا فقط: «لقد قدّم مباراة جيدة جدًا. كان مذهلًا خلال الأسبوعين الأخيرين في التدريبات، ولقد قلت ذلك لرئيس النادي الإماراتي خلدون المبارك. بصراحة، أعتقد أننا عثرنا على جوهرة».

وبعد مشاركتين بديلًا مع السيتي، حصل بوعدي على فرصته الأولى أساسيًا أمام بورتو، ولفت الأنظار بأدائه المتقن والواثق في وسط الملعب، في إشارة مبكرة إلى أن رحيل الإسباني رودري قد لا يُشعر الفريق بغيابه كثيرًا.

وأصبح بوعدي، البالغ من العمر 18 عامًا و341 يومًا، رابع أصغر لاعب يبدأ مباراة في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي.

لكن النرويجي لم ينس لقطة أزعجته في بداية الشوط الثاني، فبعد أن وجد نفسه في مساحة خالية، فضّل بوعدي خيارًا مختلفًا، بينما كان المهاجم ينطلق خلف المدافعين.

وأضاف هالاند مازحًا: «بصراحة أعتقد أنه كان يجب أن يمرر لي الكرة في الشوط الثاني عندما كنت وحيدًا تمامًا وكنت منزعجًا بعض الشيء، لذا سأقول له الآن لقد قدم مباراة جيدة، باستثناء تلك التمريرة».

أما مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا، فقال: «بوعدي لاعب جيد جدًا أمام كوفنتري فقد كرتين، وبعد ذلك مباشرة كان داخل منطقة جزائنا ويتصرف بهدوء. ربما كان لاعبون آخرون سيشعرون بالذعر، لكنه في الثامنة عشرة من عمره، هو لاعب رائع».

وأضاف: «هذه الليلة كان جيدًا جدًا. يتحدث الفرنسية والإنجليزية والإسبانية بإتقان إنه مختلف بسبب مدى نضجه ولهذا السبب بذل النادي جهدًا للتعاقد معه».

وأكمل بوعدي 54 تمريرة صحيحة من أصل 55، كما برز في الإحصاءات على غرار عدد المراوغات الناجحة «4»، واستعادة الاستحواذ «7 مرات»، وخوض أكبر عدد من الالتحامات الثنائية «13».

وأثيرت تساؤلات بشأن قيمة الصفقة «100 مليون يورو/ 116 مليون دولار» في مركز قد يكون فيه اللاعبون عرضة للضغوط، لكن بوعدي بدا وكأنه تأقلم على الفور وأظهر لماذا سيكون خيارًا مهمًا الموسم الجاري.

واعتُبرت هذه الصفقة الأغلى في تاريخ انتقال أي لاعب من الدوري الفرنسي إلى نادٍ أجنبي.

وبعد موسم مميز مع ليل، تألق بوعدي مع المنتخب المغربي خلال كأس العالم حيث خاض خمس مباريات، بينها مواجهة الدور ربع النهائي التي خسرها «أسود الأطلس» أمام فرنسا 0ـ2.