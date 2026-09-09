بيريرا لـ«الرياضية»: رونالدو قرأ ملاحظات فيسينج

أوضح لـ«الرياضية» البرتغالي دانيلو بيريرا، قائد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أن كريستيانو رونالدو، قائد النصر، كان خلفه في مباراة «الكلاسيكو» ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، السبت الماضي، عند قراءته لورقة الألماني ينز فيسينج، مدرب النادي الجداوي.

وقال: «رونالدو كان خلفي في مباراة «الكلاسيكو»، السبت الماضي، وقرأ الورقة الخاصة بالمدرب الألماني فيسينج، وهي مجرد ملاحظات تكتيكية فقط».

ووصف قائد الاتحاد مواجهة الفيحاء ضمن الجولة السادسة من الدوري بالصعبة.

وأضاف: «المباراة لم تكن سهلة، وكان لدينا فقط يومان للاستشفاء بعد مباراة النصر الأخيرة وهذا جعل المباراة صعبة بالنسبة لنا».

وصعد الاتحاد إلى المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري بعد فوزه على الفيحاء 2ـ1 برصيد 14 نقطة خلف الهلال المتصدر، والقادسية الوصيف بنقطة من أربعة انتصارات وتعادلين.