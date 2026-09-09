ألكاراز يفقد اللقب.. ويغادر من ربع النهائي

فقد الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثالثًا عالميًا، لقبه في بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب، بخسارته في ربع النهائي أمام الأمريكي بن شيلتون الثامن 7ـ6 «7ـ5» و1ـ6 و3ـ6 و6ـ1 و6ـ7 «7ـ10»، الأربعاء، في نيويورك.

في المقابل، واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا عند السيدات، زحفها نحو لقب ثالث تواليًا في آخر البطولات الأربع الكبرى، بتأهلها إلى نصف النهائي للعام السادس تواليًا بفوزها الصعب جدًا على بطلة ويمبلدون التشيكية ليندا نوسكوفا السادسة 7ـ6 «7ـ1» و3ـ6 و7ـ6 «10ـ7».

بعد لقاء انتهى عند الـ 03:33 صباحًا بالتوقيت المحلي ليكون الأكثر امتدادًا لساعات الصباح الأولى في تاريخ البطولة الأمريكية بعدما استغرق أربع ساعات و28 دقيقة، انتهى مسلسل انتصارات ألكاراز في البطولات الأربع الكبرى عند 18 مباراة متتالية، بخسارته الأولى أمام شيلتون، البالغ مثله 23 عامًا، من أصل أربع مواجهات بينهما.

ويخوض شيلتون نصف النهائي للمرة الثانية في فلاشينج ميدوز، بعد أولى 2023، على أن يلتقي مواطنه فرانسيس تيافو الحادي عشر الذي قلب الثلاثاء تأخره بمجموعتين إلى انتصار مثير على مواطنه الآخر أليكس ميكلسن 5ـ7 و3ـ6 و7ـ5 و6ـ3 و7ـ6 «7ـ10»، بعدما كان متأخرًا أيضًا 0ـ3 في المجموعة الخامسة.

وبدورها، احتاجت سابالينكا إلى ساعتين و22 دقيقة كي تتأهل إلى نصف النهائي للعام السادس تواليًا.

وتتواجه البيلاروسية التي ستتنازل عن صدارة التصنيف العالمي لصالح الكازخستانية إيلينا ريباكينا في حال بلغت الأخيرة نصف النهائي على حساب الصينية جنج تشينوين، في اختبارها التالي مع الأمريكية جيسيكا بيجولا الثالثة التي تغلبت على مواطنتها إيما نافارو السادسة والعشرين 3ـ6 و6ـ4 و6ـ3 لتبلغ نصف النهائي للعام الثاني تواليًا.

وكانت مواجهة ربع النهائي بين سابالينكا ونوسكوفا التي تصل إلى هذا الدور للمرة الأولى في البطولة الأمريكية، إعادة لنهائي دورة أديلايد 2023 ونصف نهائي إنديان ويلز الألف نقطة الموسم الجاري حين خرجت البيلاروسية فائزة أيضًا لكن بمجموعتين في كل من المناسبتين.

واعتقدت سابالينكا أنها خلقت الفارق في المجموعة الأولى حين انتزعت الشوط الرابع على إرسال منافستها، لتتقدم 3ـ1 ثم 4ـ1 على إرسالها.

لكن التشيكية عادت إلى اللقاء وردت الكسر في الشوط التاسع من أول فرصة تتاح لها، في طريقها لفرض التعادل 5ـ5 ثم 6ـ6، ليكون الحسم في شوط فاصل هيمنت عليه البيلاروسية تمامًا وتقدمت 6ـ0 قبل أن تحسمه 7ـ1.

وخلافًا للمجموعة الأولى، بدت سابالينكا عاجزة عن خلق الفارق على الرغم من حصولها على فرصة للكسر في الشوط الخامس لم تستثمرها، لتتقدم نيسكوفا 3ـ2 ثم 5ـ2 بعدما انتزعت الشوط السادس على إرسال البيلاروسية.

ثم حصلت التشيكية على فرصة لحسمها 6ـ2 على إرسال سابالينكا من دون أن تترجمها، لكنها فازت بالشوط التاسع على إرسالها لتنهيها 6ـ3، فارضة مجموعة ثالثة حاسمة بدأتها بفرصة للكسر في الشوط الثاني لم تستغلها، فدفعت الثمن وتخلفت 2ـ4 بعد خسارتها إرسالها في الشوط الخامس.

لكنها لم تلق سلاحها وأدركت التعادل 4ـ4 على إرسال منافستها، ثم تقدمت 5ـ4 و6ـ5، قبل الاحتكام إلى شوط فاصل حسمته البيلاروسية 10ـ7 بإرسال ساحق ومعه اللقاء الشاق.

ويتجدد الموعد في نصف النهائي بين سابالينكا وبيجولا التي خسرت نهائي 2024 أمام البيلاروسية ثم انتهى مشوارها أمامها في نصف نهائي العام الماضي.