الحنفوش يقود مواجهة النصر وأبها

كلفت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الحكم شكري الحنفوش لتولي قيادة مواجهة النصر أمام أبها، والتي تجرى عند الـ 09:00 مساء الأربعاء، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

ويساعد الحنفوش في هذه المواجهة، مؤيد المسجن «مساعد أول»، ومحمد خليل «مساعد ثان»، ومحمد أبو شقارة «حكمًا رابعًا»، فيما يقود تقنية الفيديو عبد الله الخربوش، ويساعده حمد بن حركان.

وعينت اللجنة الحكم علي القحطاني، لقيادة مواجهة الخلود والشباب التي تلعب عند الـ 06:55 مساء الأربعاء، على ملعب نادي الحزم في الرس، على أن يعاونه، عماد عسكر «مساعد أول»، ونواف سقاف «مساعد ثان»، ومحمد الغامدي «حكمًا رابعًا»، فيما يتولى غرفة تقنية الفيديو سامي الجريس، ويساعده محمد وزي.

واختارت اللجنة، الحكم ماجد الشمراني، لقيادة مباراة الفتح والدرعية، التي تلعب عند الـ 09:00 مساء الأربعاء، على ملعب «تمويل الأولى» في الأحساء، على أن يعاونه هشام الرفاعي، «مساعد أول»، وعمر الجمل، «مساعد ثان»، ومحمد الشهراني «حكمًا رابعًا»، فيما يتولى غرفة تقنية الفيديو عبد الله زربان ويساعده حامد الأحمري.