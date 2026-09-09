بيرناس: مواهب السعودية رائعة.. وهدفنا كأس آسيا

عرفته كرة القدم السعودية قبل 14 عامًا، وتحديدًا موسم 2012، حينما عين مدربًا لمنتخب تحت 19 عامًا، يملك سيرة تدريبية في تطوير الفئات السنية، حصل على الرخصة التدريبية الأوروبية «يورو برو»، خاض تجارب عديدة في إسبانيا والصين والمغرب وكذلك السعودية، عمل مساعدًا مع مواطنه خوان رامون لوبيز كارو الذي تولى تدريب المنتخب السعودي الأول بعد إقالة الهولندي فرانك ريكارد، وخاض تجربة تدريبية مع الاتفاق، تولى تدريب المنتخب المغربي تحت 17 عامًا، وأشرف على أغلب نجومه الحاليين، قاد الأخضر لتحقيق بطولة كأس الخليج للشباب، ووصافة كأس العرب تحت 23 عامًا.

ضيف «الرياضية» في هذا الحوار، الإسباني سيرجيو بيرناس، مدرب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، يتحدث بعد تصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الصين، ورأيه في المواهب التي تملكها كرة القدم السعودية.

01

كيف تقيّم مشوار المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم في تصفيات آسيا المؤهلة إلى النهائيات؟

نحن راضون عن المشوار، كان هدفنا تحقيق الفوز بالمباريات الثلاث وإنهاء التصفيات في الصدارة، والتأهل إلى نهائيات كأس آسيا في الصين، وهذا ما تحقق.

02

ما أكثر ما أسعدك في أداء اللاعبين؟

الالتزام والانضباط وقدرة اللاعبين على التأقلم مع اختلاف المنافسين وظروف المباريات، خاصة، مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، لكن اللاعبين أظهروا شخصية قوية وروحًا جماعية، وحافظوا على تركيزهم حتى اللحظات الصعبة.

03

بعيدًا عن النتائج، ما التطور الأبرز الذي لمسته في شخصية المنتخب وأسلوبه؟

أعتقد أن النضج هو التطور الأبرز، أصبح اللاعبون أكثر ثقة وثباتًا في اتخاذ القرارات، إلى جانب تحسن الانضباط التكتيكي والتنظيم الدفاعي والقدرة على التحكم في مجريات المباراة، كما أظهر المنتخب شخصية قوية في التعامل مع الضغوط والمواقف الصعبة، من دون التخلي عن هويته.

04

هل تعتقد أن لاعبي الأخضر المشاركين في التصفيات قريبون من الوصول للمستويات المطلوبة؟

هناك لاعبون يمتلكون الإمكانات للوصول إلى مستويات أعلى، لكن الموهبة وحدها لا تكفي، اللاعب بحاجة إلى العمل المستمر، ودقائق لعب تنافسية، وتطوير الجوانب البدنية والتكتيكية واتخاذ القرار، إلى جانب التعامل الجيد مع الضغوط، الأهم هو الاستمرارية، لأن التألق في بطولة واحدة لا يكفي، وعليهم الحفاظ على المستوى العالي مع أنديتهم أثناء التدريبات.

05

ما الذي يحتاجه الأخضر قبل المشاركة في النهائيات التي تحتضنها الصين؟

نحتاج إلى مزيد من الثبات في المستوى والتركيز طوال المباراة، وتحسين الفاعلية الهجومية، خاصة أمام المنتخبات التي تدافع بتكتل منخفض، كما نعمل على تطوير الاستحواذ والتحكم في الكرة، والقوة في المواجهات الفردية والحسم داخل منطقة الجزاء، الجانب البدني مهم جدًا أيضًا، لذلك أتمنى أن يحصل اللاعبون على دقائق لعب منتظمة مع أنديتهم قبل البطولة.

06

كيف تقرأ مستقبل هذا الجيل في ظل التطور الذي تشهده الكرة السعودية؟

السعودية تملك جيلًا واعدًا للمستقبل، لكن تطوير اللاعب يحتاج إلى الصبر والتخطيط والتعاون بين المنتخبات والأندية، مسؤوليتنا لا تقتصر على تحقيق النتائج، بل تشمل إعداد لاعبين قادرين على خدمة أنديتهم والمشاركة مع المنتخبين تحت 23 عامًا والأول مستقبلًا، إذا حصلوا على الاحتكاك والفرص المناسبة، فأنا متفائل بأن عددًا منهم سيكون له حضور مهم في الكرة السعودية.

07

ما طموحاتك وأهدافك مع الأخضر قبل انطلاقة كأس آسيا 2027؟

عندما نمثل السعودية يجب أن تكون طموحاتنا كبيرة، هدفنا الوصول قبل انطلاقة البطولة التي تستضيفها الصين، ونحن في أفضل جاهزية، لمقارعة أقوى المنتخبات، وبلوغ الأدوار الحاسمة، والتأهل إلى كأس العالم تحت 20 عامًا، إلى جانب المنافسة على اللقب الآسيوي، نعرف أن المهمة لن تكون سهلة، لكننا سنخوض البطولة مباراة بمباراة، ونعمل من الآن على تطوير اللاعبين والوصول إلى النهائيات بثقة وشخصية قوية.