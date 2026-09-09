قمة ليفربول وأتلتيكو تتصدر ليالي الأبطال

تستمر مباريات الدور الرئيس في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026ـ2027، الأربعاء، بـ6 قمم كروية في مقدمتها مباراة فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب الأنفيلد رود في إنجلترا.

ويخوض الإسباني أندوني إيراولا مدرب ليفربول الجديد اختبارًا صعبًا عندما يواجه الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، حيث سبق للفريقين مواجهة بعضهما في 9 مباريات سابقة، فاز ليفربول في 4 وانتصر أتلتيكو مدريد في 3 إضافة إلى تعادلين.

وحقق ليفربول الفوز على أتلتيكو مدريد في آخر مواجهة رسمية بين الفريقين، ضمن الدور الرئيس في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، حين انتصر الريدز بنتيجة 3ـ2 على ملعب الأنفيلد أيضًا.

أما أشهر مواجهة سابقة بين الفريقين فكانت ضمن منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2020، حين فاز أتلتيكو مدريد ذهابًا على أرضه بهدف، قبل أن ينتصر خارج ملعبه في الأنفيلد بنتيجة 3ـ2، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي حينها.

وعندما كان يتولى إيراولا تدريب فريق رايو فايكانو في إسبانيا، واجه المدرب منافسه سيميوني في 4 مباريات سابقة، لم يتمكن خلالها المدرب الحالي لفريق ليفربول من الفوز، فيما فاز سيميوني في 3 مباريات إضافة إلى تعادل واحد.

ولا توجد غيابات عديدة في صفوف الفريقين قبل القمة، حيث سيواصل هوجو إيكتيكي مهاجم ليفربول الغياب بسبب إصابته الطويلة، بينما يغيب النرويجي ألكسندر سورلوث عن صفوف أتلتيكو بسبب الإصابة.

وخسر أتلتيكو آخر مباراة له محليًا أمام أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة في بطولة «الليجا» الإسبانية، بينما انتصر ليفربول على خصمه إبسويتش تاون بهدفين في بطولة «البريميرليج».

ومن المتوقع أن يعود الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى التشكيلة الأساسية لفريق أتلتيكو، خاصة بعد فشل انتقاله إلى صفوف برشلونة هذا الصيف، واستمراره تحت قيادة مواطنه دييجو سيميوني لموسم إضافي، فيما يقود السويدي ألكسندر إيزاك هجوم ليفربول جنبًا لجنب مع الألماني فلوريان فيرتز.

وفي الجنوب الإيطالي، يستضيف فريق نابولي منافسه أرسنال الإنجليزي وصيف النسخة السابقة من مسابقة دوري الأبطال. ويعيش أرسنال فترة مميزة بعد فوزه أخيرًا على تشيلسي بنتيجة 2ـ1 في ديربي لندن، فيما خسر نابولي أمام إنتر ميلان بنتيجة 2ـ3 في «الكالتشيو».

وخلال 4 مواجهات سابقة بين الفريقين، فاز أرسنال 3 مرات وانتصر نابولي مرة واحدة، علمًا بأن أرسنال يقوده الإسباني مايكل أرتيتا الذي فاز مع الفريق بلقب «البريميرليج» في الموسم الماضي، بينما يقود نابولي المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، الذي سبق له تولي قيادة ميلان ويوفنتوس وفرق أخرى سابقًا.

ويعاني الفريقان من بعض الغيابات قبل اللقاء، إذ يغيب عن صفوف نابولي كل من سكوت مكتوميناي، فرانك أنجويسا، وأليساندرو بونجورنو بسبب إصابات طويلة، فيما يغيب عن صفوف أرسنال كل من موسكيرا وويليام ساليبا للإصابة أيضًا.

وفي مباراة أخرى قوية، يستقبل برشلونة الإسباني منافسه فينورد الهولندي على ملعب «كامب نو».

وبدأ فريق المدرب الألماني هانزي فليك بشكل جيد محليًا، من خلال الفوز في أول 4 جولات على التوالي، فيما فاز فينورد في 3 مباريات وتعادل مرتين في أول 5 جولات بالدوري الهولندي.

ولعب برشلونة مباراتين فقط ضد فينورد تاريخيًا، حقق خلالها النادي الكاتالوني الفوز في مباراة بنتيجة 3ـ0، فيما انتهى اللقاء الآخر بالتعادل 0ـ0، ضمن منافسات دور الـ16 في البطولة الأوروبية 1975.

ومن المقرر أن يعود أنيس حاج موسى إلى تشكيلة فينورد ضد برشلونة، بعد فشل عملية انتقاله إلى صفوف الاتحاد السعودي هذا الصيف، فيما يقود الإسباني لامين يامال خط هجوم البرشا بعد تألقه وتسجيله هدفين في آخر مباراة للفريق ضد فالنسيا محليًا.

وسبق لجيوفاني برونكهورست، مدرب فينورد الحالي، ارتداء قميص برشلونة سابقًا لاعبًا خلال بدايات الألفية، إذ سبق له تحقيق أكثر من لقب محلي وقاري بقميص النادي الإسباني قبل اعتزاله.

ويعود حامل اللقب باريس سان جيرمان الذي توج بالبطولة في آخر نسختين فسيواجه خصمه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في باريس العاصمة الفرنسية.

وسبق لباريس الفوز على سلوفان بنتيجة 1ـ0 في مباراة سابقة، فيما انتهت المواجهة الأخرى بالتعادل 0ـ0.

ويقود هجوم سان جيرمان المهاجم الإسباني فيران توريس المنتقل أخيرًا من برشلونة، رفقة الجورجي خفيتشا كفاراتسخليا أحد نجوم الفريق، إضافة إلى عودة الفرنسي عثمان ديمبلي بعد غيابه في المباريات الأخيرة لعدم الجاهزية، والبرتغالي نونو مينديز بعد تعافيه من الإصابة.

أما فريق سلوفان فيقوده الإيفواري يايا توريه، نجم برشلونة ومانشستر سيتي سابقًا، والذي سبق له خوض تجربة التدريب مدربًا مساعدًا ضمن الطاقم الفني للإيطالي روبرتو مانشيني حين كان يتولى قيادة الأخضر السعودي في فترة سابقة.

ويستضيف فريق شتوتجارت الألماني منافسه فايكنج النرويجي في مباراة ثالثة، حيث لم يلتق الفريقان تاريخيًا في أي لقاء سابق. وتأهل شتوتجارت مع مدربه هونيس إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، فيما تأهل فريق فايكنج بعد فوزه بالدوري النرويجي أولًا، ثم الفوز على دينامو زغرب الكرواتي في التصفيات التأهيلية، بعدما انتهت مباراة الذهاب في زغرب بالتعادل 2ـ2، إذ نجح فايكنج في حسم بطاقة التأهل بالفوز إيابًا بنتيجة 3ـ1، تحت قيادة مدربه مورتين جينسن.

ويواجه فريق سبورتج البرتغالي نظيره غلطة سراي التركي في سادس مباريات اليوم الأوروبي، في أول مواجهة رسمية بينهما في جميع المسابقات الأوروبية والدولية.

وسبق لسبورتنج الوصول إلى ربع نهائي النسخة الماضية قبل الخسارة أمام أرسنال الإنجليزي، فيما خرج غلطة سراي من دور الـ16 في النسخة الأخيرة بعد الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي.

ودعم غلطة سراي، الذي يقوده المدرب أوكان بوروك، صفوفه بأكثر من لاعب في مقدمتهم البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان السابق، والذي سيقود الهجوم رفقة النيجيري فيكتور أوسيمين، فيما يقود الكولومبي لويس سواريز هجوم سبورتنج لشبونة تحت قيادة المدرب روي بورجس.