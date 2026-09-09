الخميس.. الدوحة تحتضن قرعة كأس ناشئي الخليج

يحتضن مقر الاتحاد الخليجي في الدوحة، الخميس، مراسم قرعة النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لمنتخبات الناشئين تحت 17 عامًا، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 4 نوفمبر المقبلين بمشاركة 10 منتخبات في أكبر مشاركة بتاريخ البطولة، حسبما أعلن الاتحاد الأربعاء.

وتتولى اللجنة المحلية المنظمة في قطر تنظيم البطولة واستضافة منافساتها، بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ضمن الاستعدادات الجارية لانطلاق البطولة في أكتوبر المقبل.

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة منتخبات الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الخليجي، وهي السعودية، الإمارات، البحرين، عُمان، العراق، قطر، الكويت واليمن، إلى جانب منتخبي مصر والصين، في خطوة تمنح المنتخبات المشاركة فرصة خوض منافسات قوية ومتنوعة وتسهم في تعزيز خبراتها الفنية والتنافسية، بما يساعدها على التحضير بصورة أفضل للمشاركات الدولية المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا FIFA قطر 2026 للمنتخبات المتأهلة إليها.