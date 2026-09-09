ريم تظهر في أولمبياد داكار

تشارك ريم الشمري، لاعبة أكاديمية «مهد» مواليد 2010، مع المنتخب السعودي للتايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، المقررة خلال الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر المقبل.

وتخوض الشمري حاليًّا فترة الإعداد مع المنتخب السعودي، ضمن سلسلة من المعسكرات التدريبية والبطولات الدولية التي تمتد خلال سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل، قبل التوجه إلى السنغال لخوض الاستحقاق الأولمبي.

وينطلق البرنامج بمعسكر تدريبي في فرنسا خلال الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر، تعقبه المشاركة في بطولة ألمانيا المفتوحة من 17 إلى 20 سبتمبر، ثم معسكر تدريبي في ألمانيا خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر. ويواصل المنتخب تحضيراته بالمشاركة في بطولة بولندا 25 و26 سبتمبر، قبل خوض بطولة الجبل الأسود من 8 إلى 10 أكتوبر، على أن يختتم مراحل الإعداد بمعسكر تدريبي في المغرب خلال الفترة من 25 أكتوبر حتى 4 نوفمبر.