الجار الله: بوسيتش فشل.. والاستغناء عن محرز وكيسيه خطأ

امتعض بندر الجار الله، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم السابق، من المستوى الفني الذي ظهر عليه اللاعبون أمام القادسية في الجولة السادسة من دوري روشن، التي انتهت بالخسارة 2ـ3، محمّلًا أصحاب القرار في القطب الجداوي تبعات ما يحدث، في ظل تعرضه لثلاث هزائم من أصل ست مباريات.

وقال لـ«الرياضية» الجار الله: «الأهلي الذي نراه هذا الموسم ليس كما عرفناه المواسم الماضية، لا يوجد تجانس بين اللاعبين ولا تفاهم مع الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، الذي وضح عليه الفشل من خلال قراراته في الملعب، وعدم تفهمه قدرات وإمكانات اللاعبين، أسوة بمدربي الفرق الأخرى الذين أثبتوا جودتهم مع الجولات الأولى».

وأضاف: «التفريط في الثنائي الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه والاستعانة بلاعبين أقل منهما فنيًّا خطأ كبير، أما ما يخص بوسيتش الذي كأنه لم يركل كرة القدم، ولو تمت الاستعانة بأي مدرب من أبناء النادي لتغير مستوى الفريق، ولن يتبدل حال الفريق إلا برحيله».

واختتم حديثه: «من بيده قرار استقطاب اللاعبين وعدم التمسك بالمحترفين المؤثرين بالفريق يتحمل مسؤولية ما يحدث للفريق الذي يتخبط من مباراة لأخرى، دون أن يحرك المدرب ساكنًا، اللاعبون تائهون في الملعب وظهروا بنفسيات مشتتة وتركيزهم غير حاضر».

وكان النادي الأهلي تعاقد مع الهولندي مارينو بوسيتش بدلًا من الألماني ماتياس يايسله، الذي أعلن استقالته من منصبه بعد العودة من المعسكر الأوروبي، وتم إنهاء ارتباطه بالجزائري رياض محرز، والإيفواري فرانك كيسيه، وأبرم النادي خمس صفقات أجنبية وهي الجامبي أبو بكر كينتيه «تروموسو النرويجي»، الأرميني إدوارد سبيرتسيان «كراسنودار الروسي»، البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو «سبورتينج لشبونة»، الأوكراني أرتيم بوندارينكو «شاختار الأوكراني» بالإعارة، والفرنسي إبراهيما ديابي «سيركل بروج البلجيكي»، وأربعة تعاقدات محلية: مشعل المطيري «أبها»، نايف مسعود «الفتح»، عبد الله رديف «الهلال»، وأخيرًا سعيد باعطية «الفتح».

وتعرض الأهلي الموسم الجاري لثلاث هزائم، أمام الخلود 1ـ3، الهلال 0ـ3، والقادسية 2ـ3، وكسب الدرعية 1ـ0، أبها 4ـ0، والرياض 5ـ0، وتأهل إلى دور الـ16 بعد فوزه على الأنوار «درجة أولى» 2ـ1، وفي بطولة القارات كسب أوكلاند إف سي النيوزيلندي 1ـ0.