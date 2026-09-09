ميسي يعود إلى إسبانيا عبر بوابة إلدينسي

أعلن نادي سي دي إلدينسي الإسباني، الأربعاء، أن أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي توصل إلى اتفاق مبدئي ليصبح المالك الجديد للنادي.

واقترب مهاجم فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم من إتمام صفقة الاستحواذ على 100 في المئة من الأسهم التي تمتلكها ‌المجموعة الاستثمارية الكولومبية «تي.إتش ‌سولوسيونيس إس.إيه.إس»، المساهم الأكبر ‌الحالي.

ويستعد ⁠ميسي «39 عامًا» ليصبح ⁠مالك حصة الأغلبية في نادٍ إسباني آخر عقب شرائه نادي يو.إي كورنيلا المنافس في دوري الدرجة الخامسة في 16 أبريل الماضي.

ومن المقرر أيضًا أن يحصل على حصة في ⁠نادي إنتر ميامي الأمريكي بمجرد انتهاء ‌عقده لاعبًا ‌مع الفريق.

وقالت تقارير صحافية إسبانية الثلاثاء ‌إنه من المتوقع إتمام صفقة شراء ‌إلدينسي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال إلدينسي: «في الوقت الحالي، تنتظر العملية استكمال الإجراءات القانونية والتعاقدية النهائية، بما في ذلك موافقة المجلس ‌الأعلى للرياضة في اسبانيا».

ولم يتمكن النادي من تحديد تاريخ معين ⁠لإتمام ⁠الصفقة. ولم يتسن الحصول على تعليق من مجموعة «تي.إتش سولوسيونيس».

ويحتل إلدينسي المركز 20 في دوري الدرجة الثانية، وقد استحوذت عليه مجموعة «تي.إتش سولوسيونيس» في أكتوبر الماضي.

وصعد إلدينسي إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد أعوام قضاها في المسابقات الإقليمية.

ويقع مقر نادي إلدينسي في مدينة إلدا البالغ عدد سكانها نحو 55 ألف نسمة في مقاطعة أليكانتي في شرق إسبانيا.