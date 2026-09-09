الكاحل يغيّب نكودو أمام النصر

يغيب الكاميروني جورج كيفين نكودو، مهاجم فريق أبها الأول لكرة القدم، عن مواجهة النصر، التي تجرى عند الـ 09:00 مساء الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن نكودو «31 عامًا» لم يشارك في التدريب الأخير لفريقه في الرياض استعدادًا لهذه المواجهة، وذلك نظير إصابته بكدمة قوية في الكاحل مع فريقه السابق الدرعية، في الجولة الثانية أمام الحزم.

وكان النادي الجنوبي أعلن تعاقده مع نكودو في اليوم الأخير قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، معارًا من الدرعية، لتدعيم صفوفه الموسم الجاري.

ويتذيل أبها قائمة ترتيب دوري روشن السعودي، بنقطة وحيدة، بعد أن تعرض إلى أربع هزائم وتعادل وحيد، فيما تلقت شباكه 11 هدفًا، واكتفى بأربعة أهداف في شباك المنافسين.